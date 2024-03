Najnowsze wieści o wokaliście Scorpions. Co dalej z zespołem?

Przypomnijmy, że w związku z operacją Klausa Meine niemal w ostatniej chwili odwołano występ grupy Scorpions w Meksyku, który zaplanowano na połowę marca.

Teraz 75-letni wokalista w mediach społecznościowych przekazał najnowsze wieści o swoim stanie zdrowia. Możemy też zobaczyć jego zdjęcie wykonane w studiu nagraniowym.

"Chciałbym podziękować wam wszystkim za wzruszające życzenia zdrowia, dobrych wibracji i zrozumienia, które docierały do mnie z całego świata. Wasze miłe słowa dodają mi mocy do zdrowienia i jestem dumny, że jestem częścią tej wspaniałej, hardrockowej społeczności. Do zobaczenia" - napisał.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Scorpions powracają do Polski. Gdzie odbędzie się koncert?

Dodajmy, że już 11 kwietnia zespół rozpocznie trwającą niespełna miesiąc rezydenturę w Bakkt Theater w Planet Hollywood Resort & Casino w Las Vegas. Legenda hard rocka w ten sposób zamierza świętować 40-lecie płyty "Love At First Sting". Z tego albumu pochodzą grane po dziś dzień wielkie przeboje "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You" i "Big City Nights".

Ze Stanów Scorpionsi po krótkich przystankach w Azji (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Kazachstan) przeniosą się do Europy -26 lipca zagrają na PGE Narodowym w Warszawie jako główna gwiazda festiwalu Warsaw Rocks (obok nich ogłoszono także Szwedów z Europe).

Przypomnijmy, że jedynym stałym członkiem Scorpions obecnym od samego początku jest Rudolf Schenker. W 1969 r. do grupy dołączył Meine (jest też obecny na wszystkich studyjnych albumach), a w 1978 roku członkiem stał się gitarzysta Matthias Jabs. Basista z Wieliczki, czyli Paweł Mąciwoda, dołączył do grupy w 2003 roku, a perkusista Mikkey Dee w 2016 roku - po śmierci lidera Motorhead, w którym wcześniej występował. W 2022 roku Scorpions wydali swój 19. album, "Rock Believer".