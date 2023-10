Przypomnijmy, że w obecnym składzie Scorpions występują niemieccy liderzy: wokalista Klaus Meine oraz gitarzyści Rudolf Schenker i Matthias Jabs. Sekcję rytmiczną tworzą Polak Paweł "Baby" Mąciwoda oraz szwedzki perkusista Mikkey Dee (wieloletni muzyk Motorhead oficjalnie zastąpił Jamesa Kottaka w połowie września 2016 roku).

Pochodzący z Wieliczki Paweł Mąciwoda dołączył do Scorpionsów w październiku 2003 r., niespełna trzy miesiące później odbył z tym zespołem pierwszy koncert. Oficjalnie angaż otrzymał w pierwszej połowie stycznia 2004 r.

- To wszystko zaczęło się od Oddziału Zamkniętego, Wojtka Pogorzelskiego i Alexa Malka, Polaka pracującego dla Scorpionsów, dla Rudolfa Schenkera. Spotkali się przypadkowo na imprezie w Szczecinie i Alex zwierzył się Wojtkowi, że Scorpionsi szukają basisty. Wojtek, z którym już wtedy nie grałem, z całego serca mnie zarekomendował. Po jakimś czasie otrzymałem telefon z propozycją przyjazdu na przesłuchanie. Udało się przejść casting, zespół mnie zaakceptował, a skończyło się to nagraniem płyty "Unbreakable". Cała ta historia to niesamowita jazda - opowiadał Paweł Mąciwoda w rozmowie z Interią.

W sumie Polak z niemiecką grupą wziął udział w nagraniu pięciu studyjnych płyt z premierowym materiałem, koncertówki "MTV Unplugged - Live in Athens" (2013) i kompilacji "Comeblack" (2011) z nagranymi na nowo klasykami i kilkoma coverami. Ostatnim albumem grupy jest "Rock Believer" z 2022 r. Współtwórcą muzyki do pierwszego singla "Peacemaker" jest właśnie nasz rodak.

"W październiku 2003 rozpoczęła się moja przygoda ze Scorpions, która obecnie prowadzi do trwającego 20 lat związku. I to nadal trwa..." - napisał na Facebooku Paweł Mąciwoda, publikując kilka zdjęć z początku tej przygody.

Mąciwoda ma na koncie m.in. występy z jazz-rockowymi grupami Walk Away i Little Egoists, zespołami Urszula & Jumbo, Pudelsi, Oddziałem Zamknięty, Złe Psy. Od 2021 r. ponownie jest członkiem formacji TSA, z którą nagrywał pod koniec lat 90.