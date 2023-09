Po specjalnych jubileuszowych wydaniach płyt "Overkill", "Bomber", "Ace of Spades", "Iron Fist" i koncertówki "No Sleep 'Til Hammersmith" szykowana jest kolejna atrakcja dla fanów grupy Motörhead .

"Another Perfect Day" uważany jest za jeden z najbardziej kontrowersyjnych albumów w historii grupy Motörhead. Od samego jej początku była to płyta stojąca w opozycji do wszystkiego. Po tym, jak gitarzysta Thin Lizzy Brian "Robbo" Robertson zastąpił w zespole Eddiego Clarke'a, szósty album Motörhead zaprezentował zupełnie inne muzyczne podejście - Lemmy określił je jako "musicalowe".

Wydany w 1983 roku album był jedynym takim rozdziałem w historii zespołu, dzieląc ją na to co przed nią i to co po niej. 40 lat po premierze, "Another Perfect Day" utrzymuje swoją pozycję najbardziej surrealnego odjazdu we wczesnej historii Motörhead.

Jubileuszowe wydanie deluxe ukaże się jako podwójne CD i potrójny winyl z twardą oprawą i dużymi książeczkami. Płyty zawierać będą remaster oryginalnego albumu, oraz nigdy niepublikowany pełen koncert z 22 czerwca 1983 roku nagrany w Hull City Hall. Na CD i w digitalu znajdą się także nigdy do tej pory niepublikowane wersje demo nagrań z płyty. W książeczce będzie historia powstania albumu oraz wiele nigdy niepublikowanych zdjęć. Jest także limitowana edycja pojedynczego kolorowego winyla (niebiesko czarny swirl) z oryginalnym albumem w zremasterowanej wersji.

Lemmy Kilmister skończyłby 75 lat. Mija pięć lat od jego śmierci 1 / 13 Urodzony w Straffordshire Lemmy (naprawdę nazywał się Ian Fraser Kilmister) przygodę z muzyką zaczął jako techniczny Jimi Hendrix Experience. Pierwszym poważnym zespołem muzyka była grająca psychodelicznego rocka grupa Hawkwind, do której dołączył jako wokalista i basista w 1972 roku. Źródło: Getty Images Autor: Matt Green

Przypomnijmy, że Lemmy Kilmister (wokal, bas) zmarł 28 grudnia 2015 r. po przegranej walce z bardzo agresywnym nowotworem. Cztery dni wcześniej świętował 70. urodziny. Śmierć lidera zakończyła działalność jednej z najsłynniejszych formacji w dziejach ciężkiego rocka.