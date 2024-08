Ogromnym hitem artystki stał się utwór "No One" z trzeciej płyty "As I Am". W tym miesiącu Recording Industry Association of America (RIAA), czyli zrzeszenie amerykańskich wydawców muzyki przyznało mu status diamentowej piosenki. Chcąc zdobyć ten tytuł singiel musiał sprzedać się w aż 10 milionach egzemplarzy.