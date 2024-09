Jerzy Połomski na zawsze wpisał się w historię polskiej kultury, a jego utwory pozostają w pamięci kolejnych pokoleń. Droga do sławy nie była dla niego łatwa, ale dzięki talentowi udało mu się osiągnąć status gwiazdy - i to międzynarodowej.

Połomski zaczął swoją przygodę z estradą od występów w warszawskim teatrze Buffo. Jednak szybko zrozumiał, że to muzyka będzie jego największą pasją. Zyskał ogromną popularność w latach 60. i 70. XX wieku. To właśnie wtedy jego przeboje, takie jak "Bo z dziewczynami", "Cała sala śpiewa z nami" czy "Moja miła, moja cicha", stały się hitami.

Pomimo ogromnej popularności, Jerzy Połomski przez całe życie strzegł swojej prywatności. Mieszkał w trzypokojowym mieszkaniu na warszawskim Mokotowie i unikał medialnego rozgłosu. Wielu fanów uważało, że Połomski celowo ukrywał się przed światem, choć on sam tłumaczył to inaczej.

"Jestem samotny żaglowiec, jak żagiel na wzburzonym morzu. Bardzo mi to odpowiada, daje mi swobodę. Ominęły mnie wichury namiętności i nieważne, co ludzie sobie myślą, o co mnie podejrzewają. Ja mam inną prawdę, ale w ogóle mnie to nie interesuje, co sobie kto o mnie myśli. To moje prywatne sprawy. Nie jestem zachwycony kolegami, którzy sprzedają swoją prywatność" - mówił w rozmowie z "Super Expressem".