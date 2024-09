Demi Lovato ze wzruszającym przekazem. "Doświadczenie pełne refleksji"

Za pomocą 'You'll Be OK, Kid' chciałam odezwać się do młodszej wersji siebie poprzez wszelkie trudności związane ze sławą w bardzo młodym wieku. Tekst jest listem do mojego wewnętrznego dziecka. Mam nadzieję, że singel pomoże innym również odnaleźć połączenie ze swoim wewnętrznym dzieckiem" - opowiada o nowym singlu Demi Lovato.