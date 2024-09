Maryla Rodowicz od pewnego czasu przygotowuje się do wydania albumu z nowymi wersjami najważniejszych utworów w swojej karierze. Cztery miesiące temu mogliśmy usłyszeć jej duet z Mrozem; wykonali wspólnie hit "Sing-Sing". 10 września przyszedł czas na kolejną kompozycję, tym razem stworzoną we współpracy z Roksaną Węgiel .

"Efektem zderzenia dwóch tych dwóch osobowości jest radosny, nieposkromiony, międzypokoleniowy manifest kobiecości!" - napisano w opisie pod klipem zamieszczonym na platformie You Tube.

Okazuje się jednak, że utwór miał brzmieć zupełnie inaczej. Jak podaje Pudelek, to nie Węgiel była pierwszym wyborem Rodowicz. Propozycję otrzymała inna młoda, rozwijająca karierę artystka.

Pierwotnie, co potwierdzają menadżerowie obu artystek, Maryla Rodowicz zaproponowała współpracę Julii Wieniawie .

"Potwierdzam, że Julia była zaproszona przez Marylę do wspólnego utworu. Projekt Duety angażuje najbardziej zdolnych, a zarazem zapracowanych artystów - przez to możliwość kolizji w planach jest bardzo duża. Tak stało się w tym przypadku, nie mogliśmy wstrzymać rozpędzonego projektu muzycznego Maryli do zmiany planów wydawniczych Julii" - wyjaśnił w rozmowie z Pudelkiem menadżer Maryli Rodowicz, Wojciech Garczyński.