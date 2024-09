Jest objawieniem "Mam Talent". Teraz 13-latek podbije świat?

Matěj Plšek to 13-letni wokalista pochodzący z Mohelnic w Czechach. Po raz pierwszy wystąpił w drugiej klasie szkoły podstawowej, kiedy to zaśpiewał podczas konkursu wokalnego w wypełnionym po brzegi domem kultury. To był jego pierwszy wygrany konkurs.

Rok później był finalistą konkursu Czech Republic Sings, a w 2022 roku wygrał "The Voice of the Czech Republic". W międzyczasie zaczął już koncertować z zespołem, który założył jego tata. Tata Matěja gra na gitarze elektrycznej, a sam nastolatek na ukulele. To pierwszy instrument, na którym nauczył się grać, później opanował też gitarę elektryczną i akustyczną. Rok temu zaczął naukę gry na pianinie.

We wrześniu i październiku 2022 roku wystąpił z zespołem MIRAI na dwóch koncertach w praskiej O2 Arenie. Zagrał wtedy na ukulele i zaśpiewał ich piosenkę "Jahoda". Występ ten wspomina jako niesamowite doświadczenie. Oprócz występu z zespołem MIRAI, Matej wystąpił także u boku czeskiego wokalisty Pokáča i Thoma Artwaya. Oprócz tego otrzymał wiele zaproszeń jako gość do programów. Wystąpił m.in. w "Snídana s Nova", Czeskim Radiu, Czeskiej Telewizji, zaliczył także Mohelnicky Talent Award. Był również finalistą Odkrycia Roku Radia Haná i gościem w podcaście Europe 2.

W 2023 roku wziął udział w czeskiej edycji programu "Mam Talent". W pierwszym etapie zagrał i zaśpiewał piosenkę "Englishman in New York" Stinga. To wykonanie zachwyciło jurorów do tego stopnia, że jeden z nich - Štěpán Kozub - wcisnął Złoty Przycisk. W finale zaśpiewał mash-up trzech piosenek: "Counting Stars", "Blinding Lights" i "Lady Carneval". Ostatecznie zajął w programie drugie miejsce.

13-latka z Czech czeka wielka kariera?

W czerwcu tego roku Matěj miał zaszczyt zaśpiewać hymn narodowy Czech przed wyprzedaną Eden-Fortuna Areną, mieszczącą 30 000 osób, podczas wydarzenia Oktagon MMA. Hymn zaśpiewał a capella.

Obecnie zespół Matěj tworzą: Martin Plšek (gitara elektryczna), Zdena Horák (gitara basowa) i Petr Danyi (perkusja). W tym sezonie zagrali wiele koncertów w całym kraju, na festiwalach i festynach miejskich. Wśród największych wydarzeń były BEZVA Festy, Fingers Up i Colours of Ostrava. Zespół był również gościem na wszystkich przystankach MIRAI Summer Fest.

2 sierpnia ukazała się debiutancka EP-ka młodego wokalisty zatytułowana "Mám plan", na której znalazło się pięć utworów.