Dawid Podsiadło obecny jest na polskiej scenie muzycznej już od dekady. Obecnie można nazwać go jednym z najpopularniejszych muzyków w kraju. Odnosi sukcesy, o których większość artystów mogłaby tylko pomarzyć: wyprzedaje stadiony, w tym PGE Narodowy, jego płyty pokrywają się platyną i diamentami, a jego poczynania śledzą miliony wiernych fanów. Nie ma w Polsce osoby, która nie potrafiłaby zanucić chociaż fragmentu "Nie ma fal", "Małomiasteczkowy" czy "Pastempomat".

Wokalista kilka miesięcy temu zakończył trasę koncertową, podczas której odwiedzał największe obiekty w kraju. Nie tylko zagrał na kilku prestiżowych stadionach, lecz nawet wyprzedał na nie wszystkie możliwe bilety. Teraz przyszedł czas na odpoczynek od występów i muzyki. Podsiadło natomiast nie lubi siedzieć w miejscu. Zaczął podejmować się zupełnie nowych wyzwań, niezwiązanych z branżą muzyczną.

Dawid Podsiadło został dziennikarzem sportowym. Fani nie muszą się martwić - to tylko na chwilę

Niedawno polski wokalista pojawił się na Igrzyskach Olimpijskich w roli dziennikarza sportowego. Został zaproszony do Francji przez Eurosport, dzięki czemu miał okazję prowadzić relację z niesamowicie ważnego wydarzenia. Przeprowadził wówczas nawet kilka wywiadów, m.in. z siatkarką Joanną Wołosz czy siatkarzem Andrzejem Wroną.

Teraz okazuje się, że dla Dawida Podsiadło to nie koniec wyzwań. Już we wrześniu 2023 r. media obiegła informacja o tym, że artysta pojawi się w dodatku do popularnej gry komputerowej "Cyberpunk 2077". Wówczas wcielił się w rolę Dante Caruso - mężczyzny o wielu twarzach. Piosenkarz nie mógł przepuścić takiej okazji i zrobił także coś w swoim stylu - nagrał utwór promujący grę, zatytułowany "Phantom Liberty".

Gra komputerowa "Cyberpunk 2077" odniosła niebywały sukces, co skłoniło jej twórców do stworzenia planszówki nią inspirowanej. Za produkcję odpowiada poznańska firma Go On Board, która w przeszłości wyprodukowała m.in gry z uniwersum Wiedźmina. W nowym projekcie ponownie będzie można ujrzeć polskiego piosenkarza.

Dawid Podsiadło został twarzą gry planszowej. Stworzyli postać nim inspirowaną

W grze planszowej Dawid Podsiadło ponownie wcieli się w tę samą postać. Przedstawiciele firmy Go On Board zapewniają, że wniesie ona do rozgrywki powiew świeżości. "Postać wniesie do rozgrywki nowe możliwości oraz unikalny klimat znany fanom wersji cyfrowej" - informują.

Bohater inspirowany popularnym wokalistą prawdopodobnie zachęci więcej osób do zakupu gry i przyczyni się do jej jeszcze większego sukcesu. Fani Dawida Podsiadło nie będą mogli przegapić takiej okazji i popędzą do sklepów. Z pewnością każdy z nich będzie chciał mieć w swojej kolekcji planszówkę ze swoim idolem.

