Nie żyje J.D. Souther. Pracował z największymi gwiazdami

J.D. Souther swoją karierę zaczął jako perkusista jazzowy, później dopiero odkrył talent do komponowania i grania na gitarze. Był twórcą ponadczasowych przebojów - jest autorem m.in. "New Kid in Town" i "Heartache Tonight" Eagles oraz "Faithless Love" Lindy Ronstadt . Pod własnym nazwiskiem nagrał "You're Only Lonely" , który również odniósł duży sukces.

Na liście jego współpracowników znaleźli się także m.in. Dixie Chicks, James Taylor, Bonnie Raitt czy George Strait. W 2013 roku został wprowadzony do Songwriters Hall of Fame.

Souther zajmował się nie tylko muzyką, ale można było go zobaczyć też na szklanym ekranie. Wystąpił m.in. w filmach "Postcards From the Edge" i "My Girl 2", a fani seriali mogli go znać z "Nashville" i "Thirtysomething".