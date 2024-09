Dzięki współpracy z Olivią Rodrigo oraz stworzenia znakomitego albumu "The Rise and Fall of a Midwest Princess", Chapell Roan z niszowej artystki z małego miasteczka przekształciła się w gwiazdę, która występuje gali Video Music Awards.

W wywiadzie dla magazynu "The Face" Roan opowiedziała o jednym z takich incydentów, kiedy o 5:30 rano na lotnisku witało ją dwóch mężczyzn z plakatami do podpisu. Artystka, czując, że nie są to prawdziwi fani, odmówiła. Później jeden z nich śledził ją aż do punktu kontroli bezpieczeństwa.