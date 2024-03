Mowa o "A Mortal Binding", pierwszym od czterech lat longplayu żywej legendy brytyjskiego death / doom metalu, którego premierę zaplanowano na 19 kwietnia.

Przypomnijmy, że 15. album aktualnych podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records wyprodukował (w tym miks i mastering) rodzimy fachowiec Mark Mynett, który czuwał także nad brzmieniem "The Ghost Of Orion", poprzedniej płyty My Dying Bride z 2020 roku.

Reklama

Nagrania odbyły się w manchesterskim Mynetaur Productions. Okładkę "A Mortal Binding" zaprojektowało Bunker Artworks, czyli włoski artysta Roberto Bordin.

"The 2nd Of Three Bells" to, po wypuszczonym w lutym "Thornwyck Hymn", drugi singel z nowej płyty My Dying Bride. Towarzyszący nowemu singlowi wideoklip - ponownie w reżyserii Daniela Graya - możecie zobaczyć poniżej: