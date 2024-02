Nowy materiał My Dying Bride, przedstawiciela tzw. Trójki z Peaceville (wraz z Anathemą i Paradise Lost) wyprodukował (w tym miks i mastering) rodzimy fachowiec Mark Mynett, który czuwał także nad brzmieniem "The Ghost Of Orion", poprzedniej płyty zespołu z 2020 roku. Nagrania odbyły się w manchesterskim Mynetaur Productions.

Płyta "A Mortal Binding" będzie mieć swą premierę 19 kwietnia nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (CD, cyfrowo).

Nowy album My Dying Bride pilotuje singel "Thornwyck Hymn". Nakręcony do niego wideoklip - w reżyserii Daniela Graya - możecie zobaczyć poniżej:

Clip My Dying Bride Thornwyck Hymn

My Dying Bride - szczegóły albumu "A Mortal Binding" (tracklista):

1. "Her Dominion"

2. "Thornwyck Hymn"

3. "The 2nd Of Three Bells"

4. "Unthroned Creed"

5. "The Apocalyptist"

6. "A Starving Heart"

7. "Crushed Embers".