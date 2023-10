Mural Agnieszki Osieckiej odsłonięty. Kto pojawił się na uroczystości?

Na Saskiej Kępie, na ścianie budynku przy ulicy Francuskiej 33, odsłonięto w poniedziałek mural poświęcony Agnieszce Osieckiej . Mural powstał w 87. rocznicę urodzin wybitnej poetki, dziennikarki i autorki tekstów ponad 2 tysięcy piosenek. Mural został zaprojektowany i wykonany przez projektantkę ceramiki Martę Piróg i malarza Marka Grelę. Elementem charakterystycznym muralu są fioletowe bzy wykonane z ceramiki.

"Chcieliśmy stworzyć coś, co w pełni odda Agnieszkę Osiecką i tą kwintesencją są słowa. Postanowiliśmy, aby to był portret pisany, czyli wizerunek, który będzie stworzony cały ze słów" - mówił PAP.PL współtwórca muralu Marek Grela. Portret pisarki wykonany jest z cytatów z jej twórczości, co widać dopiero na zbliżeniach muralu. Słowa ozdobiono "tym, czym Saska Kępa żyje, czyli szalonym, zielonym bzem" - dodał Grela.

Mural powstawał niecałe trzy tygodnie i jak podkreśliła współautorka muralu Marta Piróg, takie artystyczne projekty powstają dość szybko. "Elementy mozaiki są zawsze na naszych muralach, a na tym muralu ceramiczną mozaiką jest fragment w postaci bzu" - dodała.



Obecny podczas uroczystego odsłonięcia muralu kompozytor Adam Sławiński wspominał, jak pierwszy raz zetknął się z twórczością Agnieszki Osieckiej. "Pewnego dnia ktoś w telewizji podrzucił taśmę z nagraniami Studenckiego Teatru Satyrycznego, posłuchałem i pomyślałem sobie, że miło byłoby pracować z Agnieszką Osiecką. Wracam do domu, dzwoni do mnie Janek Borkowski i pyta czy bym nie napisał muzyki do tekstu Osieckiej. Cud - taśma, marzenie i realizacja" - powiedział Sławiński.

Piosenkarka Irena Santor podkreśliła, że dom Osieckiej był prawdziwy i ciepły. "Agnieszka Osiecka była swojską, zwyczajną osobą. Można było się z nią porozumieć. Jeśli chodzi o tekst to nie było mowy, żeby coś poprawiać. Ona była utalentowana, tak bezbrzeżnie. Bardzo szkoda, że nie ma już Agnieszki" - podsumowała Santor.



Po odsłonięciu muralu zebrani na miejscu miłośnicy Saskiej Kępy i twórczości Agnieszki Osieckiej, artyści oraz przyjaciele poetki (pojawili się m.in. Alicja Majewska, Magda Umer, Krystyna Janda, Andrzej Zieliński, Jacek Kawalec i córka Osieckiej Agata Passent) przeszli na róg ulicy Francuskiej i Obrońców, gdzie znajduje się pomnik poetki. Posadzono tam symboliczny krzak bzu.