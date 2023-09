Podczas gali MTV Video Music Awards zostanie upamiętniona 50. rocznica powstania hip hopu. Do udziału zaproszono takie gwiazdy gatunku jak m.in. Darryl "DMC" McDaniels, Doug E. Fresh, Grandmaster Flash and the Furious Five, LL COOL J, Lil Wayne i Nicki Minaj.

Z kolei Sean "Diddy" Combs odbierze prestiżową nagrodę Global Icon i wystąpi na żywo po raz pierwszy od 2005 r.

Reklama

Pre-show tegorocznych VMA trwać będzie 90 minut. Gospodynią programu będzie wielokrotnie nagradzana gwiazda rapu Saweetie wraz z Nessą, Dometi Pongo i Kevanem Kenneyem. Na scenie wystąpią NLE Choppa i Sabrina Carpenter.



Z kolei podczas właściwej gali pojawią się m.in. Anitta, Demi Lovato, Doja Cat, Fall Out Boy, Karol G, Kelsea Ballerini, Lil Wayne, Maneskin, Metro Boomin with Future, A Boogie Wit da Hoodie, Swae Lee & NAV, Olivia Rodrigo, Peso Pluma, Shakira, Stray Kids i TOMORROW X TOGETHER.



Dodajmy, że Shakira odbierze Video Vanguard Award, znaną również jako Michael Jackson Video Vanguard Award lub Lifetime Achievement Award. To nagroda specjalna, wręczana przez MTV za "wybitny wkład" i "głęboki wpływ" na kulturę popularną, prezentowaną na antenie stacji. Otrzymują ją wykonawcy i reżyserzy teledysków. Laureatom wręczana jest zaś wyjątkowa, pozłacana statuetka Moon Person (wcześniej nazywana Moonmanem). Wyjątkowa, bo w pozostałych kategoriach VMA statuetki są srebrne. Kolumbijska wokalistka wystąpi na scenie VMA po raz pierwszy od 2006 roku.

Shakira zostanie szóstą z rzędu kobietą, która otrzyma nagrodę Video Vanguard, po Rihannie (2016), Pink (2017), Jennifer Lopez (2018), Missy Elliott (2019) i Nicki Minaj (2022). W 2020 i 2021 roku nagrody nie przyznano.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Shakira - kolumbijska piękność na salonach Interia.tv

Nicki Minaj ponownie wystąpi na scenie VMA, a także wcieli się w rolę prowadzącej.

Statuetki Moon Person wręczą m.in. Bebe Rexha, Charli D'Amelio, Coco Jones, Dixie D'Amelio, Emily Ratajkowski, French Montana, GloRilla, Ice Spice, Jared Leto, Madelyn Cline, Rita Ora i Sabrina Carpenter.

Wśród nominowanych triumfuje Taylor Swift z szansą na zgarnięcie 8 statuetek. Tuż za nią plasują się SZA (6), Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo i Sam Smith (po 5), a także BLACKPINK, Diddy i Shakira (po 4).

Clip Taylor Swift Anti-Hero

Gala będzie transmitowana na kanale MTV oraz na platformie Paramount+. Rozpocznie się 12 września o godzinie 20.00 czasu EST. W Polsce będzie to już 13 września, godzina 2.00.

MTV VMA 2022: Kto brylował na ściance? 1 / 12 Taylor Swift na ściance podczas gali MTV VMA 2022 Źródło: Getty Images Autor: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

MTV VMA 2023 - nominacje:

Teledysk Roku

Doja Cat - Attention

Miley Cyrus - Flowers

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Olivia Rodrigo - Vampire

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Artysta Roku

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Piosenka Roku

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - Vampire

Rema & Selena Gomez - Calm Down

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

Steve Lacy - Bad Habit

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Debiut Roku

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Występ Roku

Sierpień 2022: Saucy Santana - Booty

Wrzesień 2022: Stephen Sanchez - Until I Found You

Październik 2022: JVKE - golden hour

Listopad 2022: Flo Milli - Conceited

Grudzień 2022: Reneé Rapp - Colorado

Styczeń 2023: Sam Ryder - All The Way Over

Luty 2023: Armani White - GOATED

Marzec 2023: Fletcher - Becky’s So Hot

Kwiecień 2023: Tomorrow X Together - Sugar Rush Ride

Maj 2023: Ice Spice - Princess Diana

Czerwiec 2023: FLO - Losing You

Lipiec 2023: Lauren Spencer Smith - That Part

Duet Roku

David Guetta & Bebe Rexha - I’m Good (Blue)

Post Malone & Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - Gotta Move On

KAROL G & Shakira - TQG

Metro Boomin ft. The Weeknd, 21 Savage, Diddy - Creepin’ (Remix)

Rema & Selena Gomez - Calm Down

Clip Karol G TQG - & Shakira

Najlepszy Utwór Pop

Demi Lovato - Swine

Dua Lipa - Dance the Night

Ed Sheeran - Eyes Closed

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - Vampire

P!NK - Trustfall

Taylor Swift - Anti-Hero

Najlepszy Utwór Hip-Hop

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - Gotta Move On

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - STAYING ALIVE

GloRilla & Cardi B - Tomorrow 2

Lil Uzi Vert - Just Wanna Rock

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX - Kant Nobody

Metro Boomin ft. Future - Superhero (Heroes and Villains)

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Najlepszy Utwór Rock

Foo Fighters - The Teacher

Linkin Park - Lost (Original Version)

Red Hot Chili Peppers - Tippa My Tongue

Måneskin - The Loneliest

Metallica - Lux Æterna

Muse - You Make Me Feel Like It’s Halloween

Najlepszy Utwór Muzyki Alternatywnej

Blink-182 - Edging

Boygenius - The Film

Fall Out Boy - Hold Me Like a Grudge

Lana Del Rey ft. Jon Batiste - Candy Necklace

Paramore - This Is Why

Thirty Seconds To Mars - Stuck

Najlepszy Utwór Muzyki Latynoskiej

Anitta - Funk Rave

Bad Bunny - Where She Goes

Eslabon Armado & Peso Pluma - Ella Baila Sola

Grupo Frontera & Bad Bunny - un x100to

Karol G & Shakira - TQG

Rosalía - Despechá

Shakira - Acróstico

Najlepszy Utwór R&B

Alicia Keys ft. Lucky Daye - Stay

Chlöe ft. Chris Brown - How Does It Feel

Metro Boomin ft. The Weeknd, 21 Savage, Diddy - Creepin’ (Remix)

SZA - Shirt

Toosii - Favorite Song

Yung Bleu & Nicki Minaj - Love In The Way

Najlepszy Utwór K-Pop

Aespa - Girls

Blackpink - Pink Venom

Fiffty Fifty - Cupid

Seventeen - Super

Stray Kids - S-Class

Tomorrow X Together - Sugar Rush Ride

Najlepszy Utwór Afrobeats

Ayra Starr - Rush

Burna Boy - It’s Plenty

Davido ft. Musa Keys - Unavailable

Fireboy DML & Asake - Bandana

Libianca - People

Rema & Selena Gomez - Calm Down

Wizkid ft. Ayra Starr - 2 Sugar

Teledysk Roku dla dobra (z przesłaniem społecznym)

Alicia Keys - If I Ain’t Got You (Orchestral)

Bad Bunny - El Apagón - Aquí Vive Gente

Demi Lovato - Swine

Dove Cameron - Breakfast

Imagine Dragons - Crushed

Maluma - La Reina

Najlepsze Zdjęcia

Adele - I Drink Wine

Ed Sheeran - Eyes Closed

Janelle Monae - Lipstick Lover

Kendrick Lamar - Count Me Out

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - Vampire

Taylor Swift - Anti-Hero

Najlepsza Reżyseria

Doja Cat - Attention

Drake - Falling Back

Kendrick Lamar - Count Me Out

Megan Thee Stallion - Her

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Najlepsza Dyrekcja Artystyczna

Boygenius - The Film

Blackpink - Pink Venom

Doja Cat - Attention

Lana Del Rey ft. Jon Batiste - Candy Necklace

Megan Thee Stallion - Her

SZA - Shirt

Najlepsze Efekty Wizualne

Fall Out Boy - Love From the Other Side

Harry Styles - Music for a Sushi Restaurant

Melanie Martinez - Void

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

Taylor Swift - Anti-Hero

Najlepsza Choreografia

Blackpink - Pink Venom

Dua Lipa - Dance the Night

Jonas Brothers - Waffle House

Megan Thee Stallion - Her

Panic! at the Disco - Middle of a Breakup

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

Najlepszy Montaż

Blackpink - Pink Venom

Kendrick Lamar - Rich Spirit

Miley Cyrus - River

Olivia Rodrigo - Vampire

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero.