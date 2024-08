Miłość w blasku fleszy. Górniak i Kraśko mieli gorący, acz krótki romans

Niestety, po kilku miesiącach spędzonych razem, Edyta Górniak i Piotr Kraśko postanowili się rozstać. Powody zakończenia związku do dziś pozostają tajemnicą. Zarówno artystka, jak i dziennikarz nie wypowiadają się na ten temat, co tylko podsyca spekulacje i domysły.

W 2021 roku Edyta Górniak opublikowała w swoich mediach społecznościowych wpis, w którym wyznała, że Piotr Schramman, z którym też była związana, to jedyny mężczyzna, który nie nadużył jej zaufania. Jej słowa wywołały wtedy falę spekulacji, czy miały one również odniesienie do Piotra Kraśki.