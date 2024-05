Ślub Michała Wiśniewskiego, lidera zespołu Ich Troje, ze znaną w latach dwutysięcznych piosenkarką Mandaryną, był wydarzeniem, o którym mówiła cała Polska. Uroczystość odbyła się w Kirunie - małej miejscowości, leżącej nieopodal bieguna północnego. Miało to miejsce w 2003 r. Ślub transmitowany był w telewizji, w programie TVN-u "Jestem, jaki jestem", który miał za zadanie pokazywać "ludzką twarz" kontrowersyjnego Wiśniewskiego.

Zorganizowanie tak pokaźnego wydarzenia kosztowało artystę około 2 miliony zł. Oprócz zaplanowania uroczystości na biegunie północnym, Wiśniewski wynajął także samolot, którym zabrał w to miejsce swoich wszystkich gości.

Michał Wiśniewski wspomina ślub z Mandaryną

Niedawno lider Ich Troje udzielił wywiadu Winiemu. Powrócił wspomnieniami do hucznego ślubu, który miał miejsce 21 lat temu. Pomimo iż wokalista już dawno rozwiódł się z Mandaryną, to w dalszym ciągu wspomina tę uroczystość jako najbardziej malowniczy ze swoich ślubów. Twierdzi, że była to największa impreza w jego życiu.

"Wynająłem sobie Boeinga i zabrałem swoich gości na biegun północny, żeby wziąć ślub. I okej. No, tanio nie było, ale pozostały mi z tego przepiękne wspomnienia. No jeden powie, że no dobra, ale mogliście sobie pójść do McDonald's świętować. Tak, mogliśmy, ale był inny pomysł. [...] Czy ja bym to drugi raz zrobił? Nie" - wyznał w podcaście wokalista.

Lider Ich Troje stawia na minimalizm

Aktualnie Michał Wiśniewski zapewnia, że nie potrzebuje takiego rozmachu w życiu. Wraz z obecną partnerką stawia na minimalizm i nie urządza wielkich imprez. "My teraz mamy minimalistyczne potańcówki z moją żoną, że odtwarzamy sobie muzykę z telefonu i sobie zaczynamy tańczyć. To jest nasz minimalizm, on nas w danym momencie kręci, ale żeby była jasność - nikt mi nie będzie mówił, co ja mam w danym momencie robić" - powiedział Wiśniewski.