Michał Wiśniewski nie wiedział, że jego żona ma czworo dzieci. "Konsternacja"

"Pan i Pani W." - tak nazywa się podcast, z którym pod koniec 2022 r. wystartowali Michał Wiśniewski oraz jego żona, Pola. Pierwszy odcinek poświęcony był okolicznościom, w jaki się poznali. Natomiast tematem drugiego było to, jak Michał dowiedział się o dzieciach Poli.

"Pamiętam, że pojechałem w sprawie jakiegoś koncertu i moich wszelkiego rodzaju trosk do mojej drugiej mamy, czyli Niny, na spotkanie. Dostaję ŚMS-a przed wejściem do klatki. Patrzę, że jest długi" - Wiśniewski wspominał przełomowy moment w relacji z Polą.

"Żeby była jasność, wcześniej w drodze zadzwoniłem do Poli, a tam w tle jakaś mała dziewczynka. Konsternacja. (...) Uznałem, że przeczytam go, jak wyjdę, bo się śpieszyłem. (...) Wychodzę z tego spotkania, przypomniałem sobie o tym SMS-ie, wyciągam telefon, wsiadam do samochodu. I ojej! W wiadomości było napisane: 'Chciałabym ci coś powiedzieć', a na końcu 'W tle słyszałeś moją córkę, Polę. Ale jest jeszcze X, Y, Z'. (...) Zamurowało mnie. Już się zakochałem. Ale co teraz?!" - opowiadał Michał. Wymieniając kolejne litery alfabetu, miał na myśli imiona pozostałych dzieci Poli.

Wiśniewski podczas nagrywania podcastu dał żonie do zrozumienia, że do dziś trochę dziwi się Poli, że tak długo tę informację trzymała przed nim w tajemnicy. Partnerka gwiazdora wyjaśniła w podcaście, dlaczego tak zrobiła, ale Michał nie do końca wydawał się przekonany jej argumentacją.

"Wiesz doskonale, że ja nie szukałam ani męża, ani partnera na Tinderze. Szukałam koleżeństwa, bo nie chciałam być sama. Uważałam, że to tak luźna znajomość i tak niezobowiązująca, że nie ma potrzeby, żebym ja opowiadała o tym, że mam dzieci" - wyjaśniała Pola. Mając czworo dzieci, wydawało jej się, że bardzo trudno będzie znaleźć jej mężczyznę, który będzie chciał dzielić z nią życie. Wolała nie mieć marzeń o związku, by się nie rozczarować. "Ale że zaczęło się robić coraz poważniej i, jak myślę, każda ze stron była coraz bardziej zaangażowana, to przyszedł moment, kiedy trzeba się było określić, co dalej" - mówiła.

Michał Wiśniewski spodziewa się kolejnego dziecka

Mimo zaskakującej informacji o dzieciach, Wiśniewski nie zraził się do Poli, tym bardziej że sam ma cztery pociechy z poprzednich małżeństw. Wkrótce zamieszkali razem, a w 2020 r. wzięli ślub. W kolejnym roku na świat przyszedł ich syn, Falco Amadeusa. Teraz spodziewają się kolejnego potomka.

