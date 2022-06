Michał Wiśniewski nie zatrzymuje się. W tym roku zamierza hucznie obchodzić 27-lecie istnienia Ich Troje, bierze też udział w kilku programach telewizyjnych - jest jurorem w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", ostatnio razem z córką Fabienne wzięli udział w "Wielkiej Ucieczce".

Lider Ich Troje od 2020 roku jest mężem Poli Wiśniewskiej. Wcześniej był w związkach małżeńskich z: Dominiką Tajner (2012-19), Anną Świątczak (2006-11), Martą Mandarynkiewicz (2002-2006) i Magdą Femme (1996-2001).

19-letni Xavier i 18-letnia Fabienne to owoc związku Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, 15-letnia Etienette i 13-letnia Vivienne to córki Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak, a najmłodszy syn Falco Amadeus to dziecko Michała Wiśniewskiego i jego aktualnej żony, Poli Wiśniewskiej.

Michał Wiśniewski wylał swoją frustrację. "Szlag mnie trafi"

Jubileusz Ich Troje coraz bliżej, ale chyba nie wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Świadczy o tym chociażby najnowszy wpis Michała Wiśniewskiego w social mediach.

Gwiazdor opublikował zdjęcie, na którym ewidentnie jest zdenerwowany z wymownym podpisem.

"Na finiszu tej płyty szlag mnie trafi! Niech już będzie ten koncert w Sopocie..." - napisał Wiśniewski.

"Jak nie płyta i Sopot to znajdzie się kolejne, przecież wiesz" - uspokaja męża w komentarzu Pola Wiśniewska.

Premiera płyty odbędzie się w dniu koncertu z okazji 27-lecia istnienia zespołu.

Wyjątkowy koncert Ich Troje: Wystąpią Justyna Majkowska i Agata Buczkowska!

Jubileuszowy koncert Ich Troje odbędzie się w sierpniu 2022 roku. O szczegółach Wiśniewski poinformował za pośrednictwem swojego Instagrama.



"Miło mi Was poinformować, że 13 sierpnia w Mrągowie, miesiąc po premierze płyty "Projekt X", podsumujemy 27 lat naszego "jestestwa" na polskiej scenie muzycznej" - zapowiedział Wiśnia. Skąd pomysł na świętowanie 27-rocznicy istnienia grupy?



"Ten nierówny jubileusz jest oczywiście konsekwencją pandemii ale biorąc pod uwagę, że dziesięciolecie miało miejsce w 12 rocznicę (Kadzielnia) to wydaje mi się, że lepszej rekomendacji nie trzeba. To będzie oprócz premiery płyty (10.07. Opera Leśna) i biografii zespołu z pewnością najważniejsze wydarzenie dla każdego z nas" - wyjaśnił.



Zespół wystąpi oczywiście w aktualnym składzie z Jackiem Łągwą oraz Anną Świątczak, byłą żoną Wiśniewskiego, ale gwiazdor zapowiedział pojawienie się na scenie byłych wokalistek grupy - Justyny Majkowskiej oraz Agaty Buczkowskiej.



"Tym bardziej mam zaszczyt ogłosić, że i tym razem koncert będzie transmitowała telewizja Polsat, a moje, Ani i Jacka zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu, przyjęły dwie fantastyczne panie, które już na zawsze pozostaną częścią naszej historii: Justyna Majkowska i Agata Buczkowska" - zapowiada Wiśniewski.



To jednak nie koniec niespodzianek, ponieważ Czerwonowłosy zostawia sobie jeszcze kilka asów w rękawie.



"O gościach specjalnych nie wspominam bo chciałbym Wam coś pozostawić na deser" - pisze artysta.



Zespół Ich Troje na scenie jest obecny od ponad dwóch dekad. Trzon grupy stanowili Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa, wokalistki zmieniały się co kilka lat.



W 2001 roku szeregi opuściła Magdalena Pokora, znana obecnie jako Magda Femme. Nową wokalistką Ich Troje została Justyna Majkowska, śpiewająca wcześniej w łódzkim zespole Erato. Później wokalistki zmieniały się jeszcze kilkakrotnie. W tej roli mogliśmy zobaczyć m.in.: Annę Świątczak, Jeanette Vik i Justynę Panfilewicz.

