Sporo emocji i komentarzy wywołało niedawno zdjęcie Michała Wiśniewskiego zamkniętego za kratami. Lider Ich Troje nie dodał do niego żadnego podpisu.

Szybko zareagowali na to fani i przyjaciele gwiazdy, dodając humorystyczne komentarze pod zdjęciem.

"Doigrałeś się" - napisał prowadzący "Twoja twarz brzmi znajomo" Maciej Dowbor, dodając do komentarza uśmiechniętą emotikonę. Przypomnijmy, że Wiśniewski jest jednym z jurorów tego show Polsatu.



Instagram Post

Na post zareagował także Xavier Wiśniewski, syn wokalisty z małżeństwa z Mandaryną.

"Nawet nie wiem co mam powiedzieć... trzymaj się tato" - skomentował.

Okazało się, że Michał Wiśniewski wziął udział w nowym programie "Wielka ucieczka" nadawanym przez Czwórkę. U jego boku pojawiła się 19-letnia córka ze związku z Mandaryną - Fabienne Wiśniewska. Odcinek z ich udziałem pojawi się w niedzielę o godz. 22.



"Dla mnie to było ekstremalne przeżycie. Myślę, że o ile byłem ekspertem w Eurowizji, to teraz jestem troszeczkę bliżej bycia ekspertem w ucieczkach. Tak że jeśliby ktoś chciał nawiać, to bardzo gorąco zapraszam. Dam kilka rad" - żartuje Wiśniewski.

"Wielka ucieczka" - o co chodzi w programie Czwórki?

Nowy show to gra w policjantów i złodziei przeniesiona na zupełnie nowy poziom. W każdym odcinku inna para gwiazd - wśród których w kolejnych tygodniach zobaczymy jeszcze m.in. Wiktorię Gąsiewską z bratem, Paulinę Sykut-Jeżynę, Marcina Millera czy Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego - wciela się w rolę zbiegłych więźniów. Ścigają ich trzej prowadzący - "strażnicy": Jakub Stankowski, Konrad Niedziułka i Łukasz Dąbrowski, internautom znani jako twórcy kanału youtube'owego "Urbex History".

Dwoje bohaterów odcinka - ubranych w czerwone uniformy i pozbawionych komórek, gotówki, kart płatniczych czy choćby zapisanych numerów telefonów do znajomych - ucieka z więziennej celi. Ich tropem podąża trzech strażników, zdeterminowanych, by złapać zbiegów najszybciej, jak to możliwe. Na starcie więźniowie dostają 20 minut przewagi, po upływie których ścigający ruszają za nimi furgonetką wyposażoną w sprzęt do tropienia uciekinierów.

Uciekający mogą zorganizować sobie wcześniej dwa środki transportu, potem muszą liczyć jedynie na wsparcie zwykłych ludzi napotkanych po drodze. Żadnym pojazdem nie mogą jednak poruszać się dłużej niż 20 minut. Podczas ucieczki mogą wchodzić tylko do publicznie dostępnych budynków, takich jak stacja kolejowa czy wielopoziomowy parking. Nie wolno im natomiast pozbyć się uniformów więziennych ani nadajnika, który wysyła ścigającym ich współrzędne GPS co 10 minut. Sami dostają współrzędne strażników co godzinę, mogą też raz wyłączyć na 10 minut ich sprzęt tropiący.



Pościg kończy się, gdy zbiegowie zostają schwytani lub jeśli uda im się uciekać przez 4 godziny. Przegrani muszą na końcu wykonać niewdzięczne zadanie, o jakie założyli się ze stroną przeciwną na początku odcinka.



"Było to dla mnie ekscytujące" - skomentowała swój udział w programie Fabienne "Na pewno to, że jechałam TIRem pierwszy raz w życiu było dla mnie czymś szokującym, ale było super i naprawdę fajna przygoda. Bo też z tatą nigdy nie spędziliśmy tak czasu, że tak dużo rzeczy zrobiliśmy razem jednego dnia, więc to było ciekawe przeżycie".

Lider Ich Troje od 2020 roku jest mężem Poli Wiśniewskiej. Wcześniej był w związkach małżeńskich z: Dominiką Tajner (2012-19), Anną Świątczak (2006-11), Martą Mandarynkiewicz (2002-2006) i Magdą Femme (1996-2001).

19-letni Xavier i 18-letnia Fabienne to owoc związku Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, 15-letnia Etienette i 13-letnia Vivienne to córki Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak, a najmłodszy syn Falco Amadeus to dziecko Michała Wiśniewskiego i jego aktualnej żony, Poli Wiśniewskiej.