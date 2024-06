Michał Szpak stał się rozpoznawalny dzięki swojemu charakterystycznemu wizerunkowi i odważnym wypowiedziom. Polacy usłyszeli o nim dzięki programowi "X Factor" z 2011 roku, w którym zajął drugie miejsce.

Pięć lat później reprezentował Polskę w finale konkursie Eurowizji, gdzie dostał się do top 10, otrzymując ósme miejsce. Jest trzecim Polakiem z najwyższym wynikiem w tym programie. Przed nim jest tylko grupa Ich Troje i Edyta Górniak.

Piosenkarz wiele lat był jurorem "The Voice of Poland", a swoją przygodę z programem zakończył po 11 edycji, gdy zwycięzcą okazał się Krystian Ochman, którego był trenerem. TVP nie zdradziło przyczyny jego odejścia z programu, ale wiadomo było, że po publicznym wspieraniu społeczności LGBT i uczestnictwie w czarnych protestach w 2020 roku, nie miał już tu czego szukać. Teraz pojawiły się spekulacje o rzekomym powrocie Szpaka do "The Voice".

Michał Szpak pokazał partnera? Internauci rozwiali wątpliwości

Dwa lata temu Michał Szpak wyznał publicznie, że należy do społeczności LGBT, którą regularnie wspiera. Powiedział wówczas, że jest panseksualny, co oznacza, że pociągają go ludzie niezależnie od tożsamości płciowej, więc zwraca uwagę tylko na ich osobowość. Już wcześniej sygnalizował internautom, że jest queerowy.

"Queerarchia to świat, w którym jesteś tym, kim pragniesz być. Queerarchia to świat wolny od stygmatu winy i piętna wstydu. Wolny od tego, co gorsze i lepsze. Świat, w którym możesz być tak męska, tak kobiecy, tak niebinarne, jak tylko jesteś w stanie to sobie wyobrazić" - wyznał.

22 czerwca opublikował zdjęcie na Instagramie, pod którym zapowiedział zbliżające się nowości z muzycznego życia artysty.

"Coś się dzieje. Coś się kręci. Dziękuję, a jutro widzimy się na koncercie #loveislove" - czytamy.

Na fotografii Szpak pozował z kilkoma znajomymi. Z pewnym mężczyzną stał objęty, co spowodowało burzę w komentarzach. Dodatkowych emocji dodawał hasztag "#loveislove", który zwykle jest używany w odniesieniu do miłości nieheteroseksualnej. W rzeczywistości oznacza on, że "miłość jest miłością", niezależnie od pochodzenia, religii, czy orientacji seksualnej.

W komentarzu pojawił się komentarz z pytaniem "Ooo to Twój mąż?". Wówczas wielu fanów zdecydowało się obronić wokalistę i sprostować sytuację: "Jaki mąż? Po prostu przyjaciel artysta, fotograf, projektant mody również", "A czy ma obowiązek pokazywać. To jego życie prywatne, Michał decyduje, czym się dzieli, a co chce zostawić dla siebie".

Okazuje się, że tajemniczy przystojny mężczyzna obejmujący Michała Szpaka to Dawid Płaczek, który jest artystą w obszarze malarstwa, fotografii, a nawet rzeźbiarstwa. Jeden z komentujących wytłumaczył, że jest jego bliskim przyjacielem, zaś sam piosenkarz podobno jest singlem.

Michał Szpak: "Wielkiego zakochania jeszcze w życiu nie przeżyłem"

Na początku stycznia media spekulowały, czy raper Adi Nowak nie jest ukochanym wokalisty. Panowie często ze sobą podróżowali, a także mieli spędzić ze sobą walentynki. Okazało się jednak, że łączy ich tylko projekt muzyczny.

"Takiego wielkiego, namiętnego, burzliwego zakochania jeszcze w życiu nie przeżyłem. Miłości. [...] Być może dotąd nie spotkałem nikogo na swojej drodze, bo jestem osobą publiczną" - mówi Szpak w rozmowie z “Vivą".

Michał Szpak przyznaje, że największym wsparciem są dla niego przyjaciele, którzy wyciągnęli do niego pomocną dłoń. To dzięki nim piosenkarz doszedł do tego miejsca, w którym teraz jest.

"Bywały też momenty w moim życiu, w których czułem się słaby i nie chciałem tego nikomu mówić. Gdyby nie ludzie, których ja mogę nazwać przyjaciółmi, a którzy zobaczyli, że coś jest nie tak, to nie wiem, jak dzisiaj wyglądałaby moja droga" - opowiedział Michał Szpak.