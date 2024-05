Izabela Szafrańska oczarowała trenerów podczas przesłuchań w ciemno dziewiątej edycji "The Voice of Poland", gdy zaśpiewała "Flashlight" Jessie J (posłuchaj przeboju!).



"I uroda, i głos! Chce się ciebie słuchać, jeśli chciałabyś dołączyć do moje drużyny, to naprawdę będę zaszczycona" - zachwycała się dziewczyną Patrycja Markowska.

"Wszystko dostała ta dziewczyna. Ale piękna, wow!" - mówił w tamtym czasie Piotr Cugowski. Ostatecznie Szafrańska trafiła do drużyny Michała Szpaka, a przygodę z talent show TVP zakończyła na etapie półfinału.

Nie mogli oderwać wzroku od uczestniki "The Voice of Poland". "Petarda"

Zanim jednak Szafrańska wystąpił w odcinkach na żywo, musiała przebić się m.in. przez nokaut. A ten był jej popisem wokalnym. Trener wybrał dla niej balladę Jennifer Rush "The Power of Love" (sprawdź w serwisie Teksciory.pl!), a uczestniczka swoim występem nie zawiodła jego oczekiwań.



"Ale petarda! Ale pe-ta-rda" - mówił zachwycony Cugowski, a Szpak, który przez cały występ nie mógł oderwać wzroku od uczestniczki, natychmiast stwierdził, że nie wyobraża sobie kontynuowania przygody w programie właśnie bez Szafrańskiej. Uczestniczka zajęła wtedy miejsce Jadzi Kuzaki.



Również widzowie byli oczarowani występem Szafrańskiej. "Ciary pojawiają się jak krople rosy o poranku", "Przecież to jest tak piękne, że ja nie mogę", "Aż włos się jeży na głowie" - komentowali.



Co działo się z Izabelą Szafrańską po "The Voice of Poland"?

Rok po wystąpieniu w programie Szafrańska wydała płytę "Z bursztynu". Muzykę do tekstów wybitnych polskich autorów i poetów stworzył kompozytor i aranżer Marcin Partyka.

W marcu 2022 r. Iza zaprezentowała słuchaczom album "Żydowska ulica/Jewish street". Na krążku znalazły się zarówno tradycyjne pieśni żydowskie, sefardyjskie i te powstałe w żydowskim getcie, jak i utwory współczesne. W maju 2023 roku - Izabela Szafrańska we współpracy z Marcinem Partyką nagrała piosenkę pt. "Tysiące motyli".

