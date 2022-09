Michał Bajor, który w przyszłym roku będzie świętował pięćdziesięciolecie pracy artystycznej, w pewnym sensie debiutuje, oddając swoim słuchaczom w pełni autorski utwór zatytułowany "Nie pozwalam na tę miłość".

Przez lata pisali dla niego najlepsi albo sam wybierał teksty spośród najpiękniejszej poezji polskiej. Z szacunku dla mistrzów nigdy do tej pory nie ośmielił się tworzyć, choć lata na scenie jego samego zdecydowanie uplasowały pośród legend polskiej muzyki. Na bardzo dojrzały i przewrotny debiut Artysta wybrał temat, w którym jego publiczność uwielbia go najbardziej - miłość.

"To pierwszy w moim zawodowym życiu utwór, do którego napisałem i muzykę, i tekst. Ta piosenka jest o doświadczeniu. I to bez względu na wiek. Czy kochaliśmy niedawno, czy też wspominamy uczucia sprzed lat, prawie zawsze chcemy, żeby powtórzyło się tylko to, co było wtedy najpiękniejsze. Ale jeśli wspomnienia ranią, odrzucamy je od siebie. Nie chcemy przeżyć kolejnego emocjonalnego rozczarowania. Co nie znaczy, że wciąż jednak nie myślimy o miłości i o kochaniu... Zawsze uważałem, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia i miłości. I nie tej opisywanej atramentem, czy wygłaszanej w naszym imieniu, ale przede wszystkim tej, której sami pragniemy, obdarzając nią kogoś bliskiego" - tłumaczy Bajor.

Wideo Michał Bajor - Nie Pozwalam Na Tę Miłość (Lyric Video)

Singiel zapowiada kolejny, dwudziesty piąty już album artysty, który ukaże się jeszcze w tym roku, a który w wydaniu koncertowym będzie można usłyszeć w roku jubileuszowym. Jak podkreśla muzyk - w tym roku to jeszcze nie koniec niespodzianek.

