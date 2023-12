Jak donosi magazyn "People" Kanye West zamierza pozbyć się swojej posiadłości w Malibu. W nieukończony dom raper i były mąż Kim Kardashian zainwestował ponad 57 milionów dolarów. Teraz - za pośrednictwem Jasona Oppenheima z Oppenheim Group - gwiazdy programu "Selling Sunset" Netflixa - willa, która przypomina obecnie pustostan, ma zostać sprzedana za 53 miliony dolarów.

Kontrowersyjny projekt Kanye Westa. Utopił w nim miliony dolarów

Kanye West zakupił dom w Malibu, którego projektantem był uznany japoński architekt Tadao Ando, w 2021 roku za ponad 57 milionów dolarów.

Niedługo później postanowił pozbyć się balastu. Pierwotnie cena wynosiła 75 milionów dolarów, jednak po tym, jak ekipa wynajęta przez rapera pozbyła się z domu wszystkich okien, wentylacji, kanalizacji i elektryki, jego cena drastycznie spadła.

"Poprawki" Westa doprowadziły do konfliktu z byłym zarządcą budynku, który nie chciał zgodzić się na to, co proponował gwiazdor.

Do sądu trafił nawet pozew przeciwko artyście, w którym dozorca, a jednocześnie kierownik budowy, zarzucił raperowi, że ten zwolnił go za sprzeciw z jego strony. Nie wypłacił mu też należnej pensji.

Obecnie zajmujący 4 tys. metrów kwadratowych dom czeka na kupca w stanie surowym. Sprzedający posiadłość Oppenheim twierdzi, że taka sytuacja "jest zaletą", gdyż nowy właściciel będzie mógł urządzić posiadłość według swoich pomysłów. Kusząca jest również lokalizacja. Dom, a bardziej to, co z niego zostało, znajduje się tuż przy plaży w luksusowej dzielnicy Los Angeles.

Kolejny dom Kanye Westa w ruinie

Przypomnijmy, że wiosną 2023 roku sieć obiegły zdjęcia innego domu Kanye Westa, który również bez odpowiedniej opieki popadł w ruinę. Zakupiona w 2018 roku willa za ponad 6 milionów dolarów została porzucona przez rapera, o czym informowali jego byli sąsiedzi.

Media donosiły, że rezydencja była w fatalnym stanie. Jej ściany miały gnić i rozpadać się, całość ogrodzona została metalowym płotem pokrytym białą płachtą.



Zdjęcie Dom Kanye Westa w Malibu / Backgrid USA / Agencja FORUM

Kanye West stracił fortunę po skandalach

Przypomnijmy, że po serii kontrowersyjnych komentarzy ze współpracy z Kanye Westem wycofały się takie firmy jak: Adidas, Gap i Balenciaga. Z raperem poróżniła się też jego wytwórnia oraz dystrybutor jego albumów Def Jam.

Decyzje dużych marek, które współpracowały z Westem, odbiły się na jego stanie konta. Jesienią 2022 roku "Forbes" wykreślił rapera z listy miliarderów. Jego majątek miał skurczyć się z ponad 2 miliardów to 400 milionów. Zarabia na niego wciąż jego katalog muzyczny, a także m.in. jego udziały w firmie kosmetycznej Skims jego byłej żony Kim Kardashian.