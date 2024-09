Szczęście muzyka nie trwało długo, a początkiem serii tragicznych wydarzeń było przyznanie się do antysemickich poglądów na X. Po tym wydarzeniu jego konto zostało zablokowane, usunięto również jego profil na Instagramie. Wieloletni współpracownicy Westa z firmy Adidas zrezygnowali z dalszego wspierania muzyka. Cała sytuacja sprawiła, że raper stracił aż 1,5 miliarda dolarów.

By nieco zwiększyć swój majątek, West sprzedaje część posiadłości. Jedną z nich jest położona nad wodą willa w Malibu. Po zamieszczonych w internecie fotografiach widać, że dom na ten moment przypomina ruinę; jest w surowym stanie, a przyszły właściciel będzie zmuszony do podjęcia się gruntownego remontu. To jednak okazuje się nie być wielkim problemem, ponieważ West znalazł już kupca!