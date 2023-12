Messiah: Teledysk do tytułowego utworu z nowej płyty "Christus Hypercubus" już dostępny

Siódmy longplay aktualnych podopiecznych niemieckiej High Roller Records nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi w szwajcarskim Little Creek Studio, gdzie za konsoletą zasiadł V.O. Pulver, ceniony fachowiec i muzyk, a od tego roku także gitarzysta Messiah.

"Christus Hypercubus" to pierwsza płyta grupy z udziałem nowego wokalisty Marcusa Seebacha, który zastąpił przy mikrofonie zmarłego w 2022 roku na zawał serca Andy'ego Kainę.

Następca powrotnego albumu "Fracmont" (2020 r.) trafi na rynek 1 marca 2024 roku. Materiał dostępny będzie m.in. w edycji CD w digipacku oraz na kasecie i winylu (w czterech wersjach kolorystycznych).

Do tytułowej kompozycji z longplaya "Christus Hypercubus" Messiah nakręcono wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Messiah - szczegóły płyty "Christus Hypercubus" (tracklista):

1. "Sikhote Alin"

2. "Christus Hypercubus"

3. "Once Upon A Time... Nothing"

4. "Speed Sucker Romance"

5. "Centipede Bites"

6. 'Please Do Not Disturb (While I'm Dying)"

7. 'Soul Observatory"

8. "Acid Fish"

9. "The Venus Baroness I"

10. "The Venus Baroness II".