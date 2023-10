Crystal Coffin przed premierą albumu "The Curse Of Immortality"

Nowy album melodyjnych blackmetalowców z Vancouveru nagrano i zmiksowano w miejscowym Raincity Records, gdzie za konsoletą zasiadł Jesse Gander. Za mastering odpowiadał Stu McKillop z Railtown Mastering. Okładkę "The Curse Of Immortality" zaprojektował Lenkyn Ostapovich, który w Crystal Coffin gra na gitarze i klawiszach.

Trzeci longplay Kanadyjczyków ujrzy światło dzienne w święto duchów, czyli 31 października. Jego wydaniem zajmie się wytwórnia A Beast In The Field, która przygotowała pełen wachlarz edycji, w tym wersję winylową, CD w digipacku, kasetę i odsłony cyfrowe.

Dodajmy, że grający na basie wokalista Aron Shute i perkusista Rob Poirier figurują także w składzie sludge / doommetalowego zespołu Koma.

Z właśnie wypuszczonym singlem "Cryogenesis" Crystal Coffin z nowego materiału możecie się zapoznać poniżej:



Wideo Crystal Coffin - Cryogenesis

Na płycie "The Curse Of Immortality" usłyszymy osiem kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Shadows Never Cast"

2. "The Undead"

3. "The Vortex Of Earth And Death"

4. "Final Breaths"

5. "Cryogenesis"

6. "Rise"

7. "Leviathans Encased"

8. "The Closing Of The Crystal Coffin".