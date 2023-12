Nowy longplay grupy rodem z Dukli, zarejestrowany w Regnat Studio, zmiksował Krzysztof Kokosiński. Masteringiem zajął się Adrian Mięsowicz (Tribe Five Studio). Okładkę zaprojektował Maciej Kamuda.

W utworach "Visions Of Purification" i "Magna Mater" na klawiszach zagrał gościnnie Krzysztof Kokosiński, a w kompozycji "Mist Over Cergova" w rolach gości wystąpili Marek alias Cadit Nebula Silvam, klawiszowiec Mysthicon, oraz perkusista Julian "Xakhariash" Zacharjasz z thrashowego Interceptor. Z kolei w numerze "Possessed By Lunacy" pojawił się gościnnie Andrzej Czujko, perkusista technicznych deathmetalowców z Karpathian Relict.

Na "Magna Mater" usłyszymy już nowego perkusistę Rafała Chruścickiego, który w 2021 roku zastąpił na tej pozycji wspomnianego Xakhariasha.

Następca albumu "...And Nothing Is Endless" (2020 r.), jak pisaliśmy już na stronach naszego serwisu w sierpniu, wyda grecka The Circle Music (CD, na winylu i kasecie). Premierę trzeciego longplaya Kalt Vindur zaplanowano na 26 stycznia 2024 roku.



Wideoklip do premierowej kompozycji "Agonizing Luminosity" Kalt Vindur możecie zobaczyć poniżej:

Wideo KALT VINDUR - Agonizing Luminosity (Official Video)

Kalt Vindur - szczegóły płyty "Magna Mater" (tracklista):

1. "Magna Mater"

2. "Żywioły"

3. "Agonizing Luminosity"

4. "Bless Us"

5. "Possessed By Lunacy"

6. "Visions Of Purification"

7. "Mist Over Cergova".