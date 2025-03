18 lutego Brian James świętował swoje okrągłe 70. urodziny. Informację o jego śmierci przekazano na oficjalnym profilu na Facebooku - nie podano przyczyny zgonu.

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci jednego z pionierów muzyki, gitarzysty i autora piosenek, prawdziwego gentlemana, Briana Jamesa" - głosi komunikat.

Gitarzyście w ostatnich chwilach towarzyszyli żona, syn i pasierbica.

Nie żyje Brian James. Był współzałożycielem The Damned

Brian James (naprawdę nazywał się Brian Robertson) muzyczną karierę zaczynał w protopunkowych grupach London SS i The Subterraneans. W 1976 r. znalazł się w gronie założycieli The Damned - jednego z najważniejszych zespołów punkowych w historii. To właśnie tej formacji przypisuje się autorstwo pierwszego punkowego singla, wydanego w 1976 r. "New Rose", oraz pierwszej płyty długogrającej, czyli "Damned, Damned, Damned" (1977).

To właśnie James był głównym twórcą materiału z przełomowego debiutu. Po wydaniu drugiego albumu "Music for Pleasure" z 1977 (produkcją zajął się Nick Mason, perkusista Pink Floyd) zespół na chwilę poszedł w rozsypkę, by powrócić już bez udziału oryginalnego gitarzysty.

Brian James później pojawił się w składzie Tanz Der Youth (m.in. trasa u boku Black Sabbath), a także w zespole wspierającym Iggy'ego Popa. Na przełomie lat 70. i 80. wydał również swoje dwa pierwsze solowe single.

W 1981 r. został współzałożycielem punkowej supergrupy The Lords of the New Church. Formację razem z nim stworzyli Stiv Bators (były wokalista The Dead Boys), Dave Tregunna (były basista Sham 69) i Nick Turner (były perkusista The Barracudas).

Zespół działał do 1989 r., a później kilkakrotnie powracał na scenę. Pod koniec 2022 r. Brian James na kilka koncertów wrócił do The Damned.

