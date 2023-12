Za produkcję (w tym miks i mastering) 10. studyjnego albumu Necrophobic odpowiadał tradycyjnie Fredrik Folkare, uznany fachowiec i gitarzysta Unleashed. Nagrania ponownie odbyły się w sztokholmskim studiu Chrome. Okładkę "In The Twilight Grey" zaprojektował Jens Rydén, frontman Thyrfing, a na co dzień ceniony fotograf, twórca logotypów i okładek współpracujący na tym polu z wieloma metalowymi zespołami.



"In The Twilight Grey" będzie pierwszym longplayem Necrophobic z udziałem znanego z Grave i Darkened basisty Tobiasa Cristianssona, który dołączył do składu w roku 2022.



Nowy materiał Necrophobic pilotuje wypuszczona właśnie kompozycja "Stormcrow".



"'Stormcrow' był pierwszym utworem skomponowanym na nowy album. Pomysł polegał na tym, by przemieszać klasyczne elementy stylu Necrophobic z przejściem w wolnym tempie o wyraźnie heavymetalowym klimacie" - precyzują muzycy ze Sztokholmu.



Pierwszy od czterech lat album Szwedów będzie mieć swą premierę 15 marca 2024 roku nakładem niemieckiej Century Media Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Dodajmy, że death / blackmetalowi długodystansowcy z Necrophobic obchodzić będą w 2024 roku 35-lecie działalności.



Do utworu "Stormcrow" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Necrophobic - szczegóły albumu "In The Twilight Grey" (tracklista):

1. "Grace Of The Past"

2. "Clavis Inferni"

3. "As Stars Collide"

4. "Stormcrow"

5. "Shadows Of The Brightest Night"

6. "Mirrors Of A Thousand Lakes"

7. "Cast In Stone"

8. "Nordanvind"

9. "In The Twilight Grey"

10. "Ascension (Episode Four)".