Nieodłącznym elementem Męskiego Grania jest hymn, który co roku tworzą inni artyści. Po ubiegłorocznym przeboju "I ciebie też bardzo" do tworzenia "Jest tylko teraz" zaproszono najgłośniejsze nazwiska ostatnich miesięcy - Kwiat Jabłoni, Krzysztofa Zalewskiego i Bedoesa.



Clip Krzysztof Zalewski Jest tylko teraz - Męskie Granie Orkiestra 2022 (Bedoes, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni)

Męskie Granie 2022 w pierwszej kolejności odwiedziło Poznań. W Parku Cytadela zaprezentowali się m.in. Daria Zawiałow, duet Karaś/Rogucki, Wojtek Mazolewski, Dawid Podsiadło, Baranovski, Jan-rapowanie i Zdechły Osa (piątek) oraz Cool Kids Of Death, Kortez, Miuosh x Zespół Śląsk "Pieśni Współczesne", WaluśKraksaKryzys, Julia Wieniawa, Kacperczyk, Meek, Oh Why? oraz Wczasy (sobota).

Na scenie pojawili się też tworzący Męskie Granie Orkiestra 2022 Krzysztof Zalewski, Kasia i Jacek Sienkiewiczowie (Kwiat Jabłoni) oraz Bedoes.

Męskie Granie 2022 - daty i miejsca kolejnych koncertów:

8-9.07 - Katowice, Dolina Trzech Stawów

15-16.07 - Warszawa, Służewiec

22-23.07 - Wrocław, Partynice

29-30.07 - Kraków, Muzeum Lotnictwa

12-13.08 - Szczecin, Łasztownia

19-20.08 - Gdańsk, Polsat Plus Arena

26-27.08 - Żywiec, Amifteatr Pod Grojcem.



