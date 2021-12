Akcja Kayax XX Rework trwać będzie przez ostatnie pięć dni grudnia, a codziennie w serwisach streamingowych będzie publikowany inny zaskakujący cover. Do udziału w akcji zostali zaproszeni Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Arek Kłusowski, Julia Wieniawa i Kuba Karaś czy debiutująca w Kayaxie Ania Leon.



Pierwszym utworem, który ukazał się w ramach akcji, był cover przeboju Tymka, Kuby Karasia i Urbańskiego "Oczko w głowie" w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego.

Wideo Krzysztof Zalewski - Oczko w głowie (Kayax XX Rework)

Teraz do sieci trafiła nowa wersja "Nie mam czasu na seks" Marii Peszek, który przygotowała Mery Spolsky wraz ze swoim producentem No Echoes. Oryginał pochodzi z debiutanckiego albumu Marii Peszek - "Miasto mania" (2005). Autorami utworu są Wojciech Waglewski (muzyka), Maria Peszek i Piotr Lachmann (tekst).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maria Peszek Nie mam czasu na seks

Mery Spolsky zaprezentowała swoją wersję utworu, która znacząco różni się od oryginału. Nadała utworowi swój niepowtarzalny i taneczny klimat.

"Chciałam poeksperymentować z balladą Marii Peszek i przemienić ją w szybki, gabberowy bit, który pędzi, wali jak młot w klatkę i wręcz niepokoi. Kiedy czytam tekst do tej piosenki to czuję, że opisuje całe moje życie. Wiecznie nie mam na nic czasu, bo gonię za czymś, za czym potem tęsknię, bo nawet jeśli udało się do tego dobiec to kolejny cel już mienił się na horyzoncie jak cekin. A ja bardzo lubię cekiny" - opowiada Mery Spolsky.

"Uwielbiam Marię, mam nadzieję, że nie zabije nas za ten gabberowy bit" - dodała na Instagramie.

Clip Mery Spolsky Nie mam czasu na seks (Kayax XX Rework)

