Mean Machine i teledysk "Ona nie słucha". Gościnnie Michał Wiraszko (Muchy)

"Ona nie słucha" to tytuł najnowszego klipu formacji Mean Machine. Gościnny udział w teledysku promującym najnowszy album poznańskiej grupy wziął Michał Wiraszko z zespołu Muchy.

Mean Machine prezentuje nowy teledysk /materiały prasowe

Zespół Mean Machine powstał około 10 lat temu w Poznaniu. Założyło go dwóch najlepszych kumpli zakochanych po uszy w muzyce amerykańskiego Południa i własnych gitarach. Przez lata funkcjonowania jego styl mocno ewaluował i zaczął czerpać inspiracje z coraz szerszych odmian muzyki rockowej.

Clip Mean Machine Wysoko, wysoko

W obecnym składzie zespół funkcjonuje od 3 lat. Do wspomnianych wcześniej dwóch zapaleńców dołączyli ojciec z synem, co razem tworzy wyjątkowo wybuchową mieszankę.

Wydana w tym roku płyta "Ogrody Salomona" to wydawnictwo numer dwa w historii zespołu, jednak debiut obecnego składu, przez co też niejako drugi debiut samego Mean Machine.

"Zastanawialiśmy się długo, do którego utworu zrobić kolejny teledysk. Padło na 'Ona nie słucha', bo to jedna z krótszych piosenek na płycie i bardzo dobrze przyjmowana na koncertach" - tłumaczy Norbert Wierbiłowicz, basista Mean Machine.

"Nie chcieliśmy tym razem robić wideo z udziałem zespołu, dlatego stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem - kto zagra w klipie? Wtedy Mateusz stwierdził, że może zapytamy Michała [Wiraszko, lider poznańskiej grupy Muchy]. No i po długich, ciężkich negocjacjach, ryzach papieru na umowy udało się... żart oczywiście :) Zdjęcia powstały w Poznaniu. Dla wnikliwych i spostrzegawczych powiem, że w klipie można zobaczyć przez chwilę osobę, znaną szczególnie wśród młodszej części konsumentów wideo" - dodaje muzyk.

Clip Mean Machine Ona nie słucha