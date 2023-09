Płyta "Matteo" właśnie trafiła do sprzedaży. Debiut Matteo Bocellego zawiera m.in. piosenki "Chasing Stars" (współautorem jest Ed Sheeran), "For You", "Fasi" i "I'm Here".

25-latek w ramach promocji tego materiału 30 września rozpocznie trasę koncertową. W jej ramach powróci do Polski, by dać trzy solowe koncerty. Włoch zaśpiewa 11 października w ICE Kraków, 14 października w COS Torwar w Warszawie oraz 16 października w Hali Stulecia we Wrocławiu.

Z okazji występu w stolicy oficjalny layout koncertowy Matteo Bocellego pojawił się na ścianie budynku w okolicach Placu Unii, naprzeciwko Politechniki Warszawskiej. Mural wykonała ręcznie grupa warszawskich artystów.

Kim jest Matteo Bocelli?

Przyszedł na świat w październiku 1997 roku, jako drugi syn Andrei Bocellego i jego ówczesnej żony Enrici Cenzatti. Matteo ma starszego o dwa lata brata Amosa oraz 11-letnią przyrodnią siostrę Victorię, który jest owocem miłości Andrei i jego drugiej żony Veronici Berti.

Przygodę z muzyką zaczął w wieku sześciu lat. To właśnie wtedy, za namową sławnego taty, rozpoczął naukę gry na fortepianie. Nie była to jednak miłość od pierwszego dźwięku. Początkowo Matteo buntował się przeciwko lekcjom śpiewu i fortepianu. Dopiero po latach muzyka stała się jego pasją i drogą, którą postanowił kroczyć.

"Musiało minąć wiele lat, żebym docenił muzykę i to, co robię. Już się nie buntuję. Jestem gotowy na podporządkowanie życia muzyce" - mówił Matteo Bocelli w jednym z wywiadów.

W 2015 roku Matteo Bocelli zaczął studia w Conservatorio Boccherini we włoskim mieści Lucca. Debiutował na scenie wśród Leo Nucciego i Summi Jo'a śpiewając Verdiego w rzymskim Koloseum w swoim ojczystym języku. Wystąpił także jako tenor w Teatro del Silenzio - amfiteatrze położony w Lajatico, rodzinnym mieście Andrei Bocellego.

Międzynarodowy rozgłos zyskał w 2018 roku za sprawą utworu "Fall On Me", który zaśpiewał w duecie z ojcem. Utwór pojawił się na albumie Andrei "Si" i znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "Dziadek do orzechów. Cztery królestwa".