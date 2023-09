Andrea Bocelli jest jednym z najpopularniejszych artystów z Włoch. Jego duet z Sarah Brightman "Time to Say Goodbye" znalazł się na liście bestsellerów wszech czasów z wynikiem ponad 12 mln sprzedanych fizycznych egzemplarzy. Szacuje się, że na całym świecie 65-letni tenor (okrągłe urodziny świętuje 22 września) sprzedał ponad 75 mln płyt.

Kompilacja "Romanza" z 1997 r. dzierży tytuł największego włoskiego bestsellera - rozeszło się ponad 17 mln sztuk.

Wielokrotnie śpiewał o miłości, a w swoim życiu poza muzyką najbardziej kochał dwie kobiety. Enricę Cenzatti poznał na początku kariery, gdy jeszcze śpiewał w barach (ona miała wówczas 17 lat). Ślub wzięli w czerwcu 1992 r. Para doczekała się dwóch synów, którzy również zajęli się muzyką.

Zdjęcie Andrea Bocelli z pierwszą żoną Enricą Cenzatti i synem Amosem w domu w Toskanii - 1997 r. / Rino Petrosino/Mondadori / Getty Images

Amos Bocelli (ur. 22 lutego 1995 r.) uzyskał licencjat w szkole muzycznej, a jego grę na fortepianie można m.in. usłyszeć na płycie "Si" (2018). Jako dorosły zaangażował się w opiekę nad biznesami swojego ojca, zasiada też w zarządzie charytatywnej fundacji Andrei Bocelliego.

Znacznie większą karierę robi Matteo Bocelli (ur. 8 października 1997 r.), który pojawił się w świetle reflektorów za sprawą przeboju "Fall On Me" (ponad 111 mln odsłon) z albumu "Si" - zaśpiewał wówczas w duecie z ojcem. Początkowo jako chłopiec buntował się przeciwko lekcjom śpiewu i gry na fortepianie. Z czasem uznał, że to właśnie będzie jego droga.

"Musiało minąć wiele lat, żebym docenił muzykę i to, co robię. Już się nie buntuję. Jestem gotowy na podporządkowanie życia muzyce" - mówił Matteo Bocelli w jednym z wywiadów.

22 września ukazuje się jego wyczekiwany solowy debiut - album zatytułowany po prostu "Matteo". W ramach promocji tej płyty 25-latek powróci do Polski na trzy własne koncerty - zaśpiewa w Krakowie (11 października), Warszawie (14 października) i Wrocławiu (16 października).

61-letni Andrea Bocelli zabrał rodzinę na rejs po Morzu Śródziemnym - te zdjęcia zrobiono w kurorcie Saint Tropez na południu Francji. Tenorowi towarzyszy m.in. jego żona Veronica Berti i 8-letnia córka Virginia.

Muzyczna kariera Andrei Bocelliego wpłynęła na jego życie prywatne. W 2002 r. rozpadło się jego małżeństwo z Enriką - tenor sam przyznawał, że wina leży po jego stronie, a przyczyną miały być jego częste wyjazdy i nieustanna obecność mediów w ich życiu. Plotkowano też o zdradach. Sam wokalista opowiadał, że gdy przyszła sława, nie potrafił się oprzeć innym kobietom. Po rozstaniu się z Enriką Bocelli przeniósł się do nowego domu w Forte dei Marmi, a nieletni wówczas synowie zostali z pierwszą żoną wokalisty w ich poprzedniej rezydencji, która mieści się w tej samej gminie w Versilii.

Andrea Bocelli i Veronica Berti - historia miłości

Również w 2002 r. tenor poznał 18-letnią wówczas Veronicę Berti (córkę śpiewaka Ivano Bertiego) na towarzyskim przyjęciu. "Nasze małżeństwo zaczęło się właściwie wtedy, kiedy się poznaliśmy" - opowiadała po latach Veronica. Według medialnych doniesień, mieli ze sobą zamieszkać już pierwszego dnia znajomości. Andrea miał wtedy 44 lata. W późniejszym czasie Berti zaczęła pracować jako menedżerka swojego ukochanego, a także zajęła się dobroczynną pracą w jego fundacji.

Ślub wzięli w marcu 2014 r. podczas kameralnej uroczystości w znanym sanktuarium Montenero w Livorno. Prywatna ceremonia odbyła się w dniu drugich urodzin ich córki Virginii. Włoskie media przypomniały, że tenor, który jest osobą głęboko wierzącą, uzyskał w Rocie Rzymskiej orzeczenie nieważności poprzedniego małżeństwa. Na ślub przybyło też kilku dostojników kościelnych. Przyjęcie weselne odbyło się w domu małżonków w Toskanii.

"To tradycja w mojej rodzinie. Moich rodziców też dzieliła spora różnica wieku. Poza tym jestem bardzo religijny, a takie małżeństwa często opisywane są w Biblii" - odpowiadał Andrea Bocelli, pytany o różnicę wieku dzielącą go z Veronicą.

W kwietniu premierę miał czteroodcinkowy dokument "The Journey: A Musical Special from Andrea Bocelli", który pokazuje liczącą ok. 300 km konną podróż tenora od Bazyliki św. Piotra w Rzymie do rodzinnej miejscowości Lajatico w Toskanii. Podczas podróży Włoch w intymnych wywiadach opowiada m.in. o pokoju, nadziei, mierzeniu się ze strachem czy związkach, a towarzyszą mu m.in. najbliżsi oraz muzyczni przyjaciele (m.in. 2Cellos, Katherine Jenkins, TAYA, Tori Kelly).