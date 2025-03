Natalia Szroeder nie mogła powstrzymać łez. "Nie płacz, nie płacz!"

Już 7 marca o godzinie 19:55 w Polsacie zobaczymy pierwszy odcinek powracającego po latach programu "Must Be The Music" .

Must Be The Music

Must Be The Music

Młoda wokalistka zaśpiewała przed jurorami "Must Be The Music" autorską piosenkę zatytułowaną "Czy ty też tak masz", do której akompaniował jej tata. To dzięki niemu zainteresowała się tworzeniem muzyki.