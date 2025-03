" Incantation zbliżają się do czterdziestu lat działalności, ale o odcinaniu kuponów w ich wykonaniu nie ma mowy. John McEntee z ekipą konsekwentnie niosą sztandar jednego z najważniejszych zespołów w gatunku, co potwierdza ich dyskografia. 'Onward To Golgotha', 'Mortal Throne Of Nazarene' czy 'Diabolical Conquest' to oczywiście klasyki metalu śmierci ze Stanów, ale słuchając choćby ostatniego 'Unholy Deification' utwierdzimy się w przekonaniu, że cmentarny odór z dźwięków serwowanych przez Incantation w dalszym ciągu wylewa się cuchnącymi, gęstymi falami. Ten przytłaczający klimat doskonale znany jest polskiej publiczności, a każdy koncert Amerykanów w naszym kraju jest świętem death metalu. Nie inaczej będzie tym razem, więc 19 czerwca wstajemy z grobów i widzimy się w Hydrozagadce!" - zapraszają organizatorzy z WiniaryBookings.

W połowie lat 90. McEntee przeprowadził się z New Jersey do Cleveland i Ohio, by ostatecznie osiąść w Johnstown w stanie Pensylwania, skład do dziś dowodzi poczynaniami Incantation. Z racji tego, że największe miasta New Jersey należą do regionu metropolitalnego Nowego Jorku, Incantation zaliczany jest do pionierów i żywych legend właśnie nowojorskiej sceny deathmetalowej wraz z kolegami po fachu z Mortician, Immolation (oba z Yonkers w stanie Nowy Jork), Suffocation, Internal Bleeding i Pyrexia (wszystkie trzy z Long Island).