Jak już zapowiadaliśmy, Matteo Bocelli 22 września wypuści swój debiutancki album zatytułowany po prostu "Matteo". Do tej pory poznaliśmy utwory "Solo" (ponad 6,8 mln odsłon), "Close", "Dimmi" (z hiszpańską wersją "Dime"), "Tu Luz Quedó" (duet z Sebastianem Yatrą zaśpiewany w trzech wersjach językowych), "Tempo", "I Miss You Amore" (dodatkowo Sukriti Kakar, Prakriti Kakar, Amaal Mallik) oraz "For You".

Teraz Włoch prezentuje teledysk do nowego singla "Chasing Stars" .



Autorami piosenki są Ed Sheeran i jego brat Matthew Sheeran. Ten pierwszy ma na koncie przebojowy duet "Perfect Symphony" (ponad 480 mln odsłon) z ojcem Matteo - Andreą Bocellim. Ed i Andrea razem nagrali też utwór "Amo Soltanto", którego współautorem jest Matteo Bocelli.



"Opowiada o naszym ojcu, o tym jak bardzo wspierał nas w naszej twórczości, kiedy byliśmy młodzi. Bardzo lubię finalną wersję w wykonaniu Matteo. To niesamowity talent. Mam nadzieję, że każdemu się spodoba!" - mówi Ed Sheeran o "Chasing Stars".

Clip Matteo Bocelli Chasing Stars

Teledysk nakręcono na plaży Jamaica w miejscowości Sermione nad jeziorem Garda we Włoszech. Za reżyserię odpowiada Gaetano Morbioli, który pracował z takimi gwiazdami włoskiej piosenki jak Andrea Bocelli, Zucchero, Laura Pausini, Il Volo, Nek, Paola Turci, Gianna Nannini, Lodovica Comello, Alessandra Amoroso czy Tiziano Ferro.



Przypomnijmy, że w ramach trasy "A Night With Matteo" 25-latek wystąpi w na trzech koncertach w naszym kraju.

Matteo Bocelli: Koncerty w Polsce

11.10 - Kraków, ICE

14.10 - Warszawa, COS Torwar

16.10 - Wrocław, Hala Stulecia.

Kim jest Matteo Bocelli?

Przyszedł na świat w październiku 1997 roku, jako drugi syn Andrei Bocelliego i jego ówczesnej żony Enrici Cenzatti. Matteo ma starszego o dwa lata brata Amosa oraz 9-letnią przyrodnią siostrę Victorię, który jest owocem miłości Andrei i jego drugiej żony Veronici Berti.

Przygodę z muzyką zaczął w wieku sześciu lat. To właśnie wtedy, za namową sławnego taty, rozpoczął naukę gry na fortepianie. Nie była to jednak miłość od pierwszego dźwięku. Początkowo Matteo buntował się przeciwko lekcjom śpiewu i fortepianu. Dopiero po latach muzyka stała się jego pasją i drogą, którą postanowił kroczyć.



Clip Matteo Bocelli Solo

"Musiało minąć wiele lat, żebym docenił muzykę i to, co robię. Już się nie buntuję. Jestem gotowy na podporządkowanie życia muzyce" - mówił Matteo Bocelli w jednym z wywiadów.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrea Bocelli z nową płytą "Si" Interia.tv

W 2015 roku Matteo Bocelli zaczął studia w Conservatorio Boccherini we włoskim mieści Lucca. Debiutował na scenie wśród Leo Nucciego i Summi Jo'a śpiewając Verdiego w rzymskim Koloseum w swoim ojczystym języku. Wystąpił także jako tenor w Teatro del Silenzio - amfiteatrze położony w Lajatico, rodzinnym mieście Andrei Bocellego.

Clip Andrea Bocelli Fall On Me - & Matteo Bocelli

Międzynarodowy rozgłos zyskał w 2018 roku za sprawą utworu "Fall On Me", który zaśpiewał w duecie z ojcem. Utwór pojawił się na albumie Andrei "Si" i znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "Dziadek do orzechów. Cztery królestwa".