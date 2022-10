"A Family Christmas" prezentuje talent rodziny Bocellich w wielu świątecznych ulubionych utworach.

Do promocji wydawnictwa wybrano premierowy utwór "The Greatest Gift" - napisany i zaaranżowany specjalnie na ten album, celebrujący pokój i miłość w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

Płyta została wyprodukowana przez nominowanego do wielu nagród Grammy i Oscara kompozytora i producenta, Stephana Moccio - znanego ze współpracy m.in. z Celine Dion, The Weeknd, Miley Cyrus i Barbrą Streisand. Moccio również współtworzył oraz współaranżował utwór "The Greatest Gift", wraz z Amy Wadge, Jonasem Myrinem i Andreą Bocellim.

"Dajemy nasz mały, intymny i z serca płynący muzyczny prezent każdemu, kto chce cieszyć się atmosferą Świąt Bożego Narodzenia w domu Bocellich" - mówi rodzina włoskich artystów.

Album zawiera nowe wersje tradycyjnych utworów świątecznych, zaaranżowanych na trzy głosy, w tym "Away in a Manger" i "Joy To The World", a także popularne melodie świąteczne z całego świata, takie jak "Feliz Navidad" i kolejny, zupełnie nowy utwór, "Il Giorno Piu Speciale", napisany przez Federicę Abbate, Cheope, Katoo i Andreę Bocellego.

Dla 10-letniej Virginii Bocelli jest to jej pierwsze nagranie studyjne. Pierwszy raz przed publicznością pojawiła się, aby - wspólnie z ojcem, w bardzo przejmujący sposób - wykonać utwór "Hallelujah", podczas niezwykle popularnego koncertu "Believe in Christmas", w 2020 roku, transmitowanego na żywo z Teatro Regio di Parma.

24-letni Matteo Bocelli, po podpisaniu kontraktu z Capitol Records w 2019 roku, cieszy się już początkiem własnej, udanej kariery solowej. Zyskał sławę w 2018 roku, po duecie ze swoim ojcem w przeboju "Fall on Me" (ponad 100 milionów wyświetleń).

"Myślę, że nie ma nic piękniejszego niż tworzenie muzyki z dziećmi. Uważam to za przywilej" - podkreśla Andrea Bocelli.

"Śpiewanie tych piosenek razem, odczuwanie świątecznego ciepła z moją rodziną, to coś naprawdę wyjątkowego. O to właśnie chodzi w Święta - o wspólne tworzenie wspomnień, które będziemy pielęgnować na zawsze. To naprawdę ekscytujące, że ludzie będą mogli mieć nasz album w tym pięknym, świątecznym czasie" - dodaje Matteo Bocelli.

Andrea, Matteo i Virginia Bocelli na wspólnej płycie. Szczegóły "A Family Christmas" (tracklista):

1. "Do You Hear What I Hear?"

2. "Away in a Manger"

3. "Feliz Navidad"4. "The First Noël"

5. "Have Yourself a Merry Little Christmas"

6. "Over the Rainbow"

7. "Buon Natale"

8. "Joy To The World"

9. "The Greatest Gift"

10. "When Christmas Comes to Town"

11. "Happy Xmas (War is Over)"

12. "Il Giorno Piu Speciale"

13. "I'll Be Home for Christmas".

Przypomnijmy, że Andrea Bocelli zaśpiewa na Stadionie Śląskim w Chorzowie 26 sierpnia 2023 roku.