Mastodon: Nowy album "Hushed And Grim" w szczegółach

"Hushed And Grim", pierwsza od czterech lat płyta słynnej formacji z Atlanty w stanie Georgia, powstała w studiu West End Sound w rodzinnym mieście Mastodon.

Za konsoletą zasiadł laureat nagrody Grammy David Bottrill, producent współpracujący wcześniej z m.in. Muse, Dream Theater i Tool.

Następca nominowanego do nagrody Grammy albumu "Emperor Of Sand" (2017 r.; utwór "Sultan's Curse" z tegoż zdobył ją w kategorii Metal - najlepsze wykonanie), trafi na rynek 29 października nakładem Reprise Records / Warner.

Przypomnijmy, że Mastodon będzie jedną z gwiazd Mystic Festival 2022, który w dniach 2-4 czerwca odbędzie się na terenie Stoczni Gdańskiej.

Nowy materiał Amerykanów promuje już singel "Pushing The Tides". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Mastodon Pushing the Tides

Oto program albumu "Hushed And Grim":

1. "Pain With An Anchor"

2. "The Crux"

3. "Sickle And Peace"

4. "More Than I Could Chew"

5. "The Beast"

6. "Skeleton Of Splendor"

7. "Teardrinker"

8. "Pushing The Tides"

9. "Peace And Tranquility"

10. "Dagger"

11. "Had It All"

12. "Savage Lands"

13. "Gobblers Of Dregs"

14. "Eyes Of Serpents"

15. "Gigantium".