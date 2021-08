Mystic Festival 2022: Opeth, Mastodon i inni dołączają do składu [DATY, PROGRAM, BILETY]

Pierwotnie Mystic Festivalu miał się odbyć w dniach 10-11 czerwca 2020 r. na terenach Muzeum Lotnictwa w Krakowie w formule open air. Organizatorzy zapowiadali 30 wykonawców na trzech scenach.

Z powodu pandemii koronawirusa całość została przełożona na 2021 r. (2-4 czerwca), z udziałem dwukrotnie większej liczby wykonawców. Zmienić się miała także miejscówka - na teren Stoczni Gdańskiej. Organizatorzy długo zapewniali, że będą starali się utrzymać ten termin, jednak ostatecznie doszło do kolejnej zmiany terminu, tym razem na 2022 r. (2-4 czerwca).



Swój udział w roli headlinera potwierdziła grupa Judas Priest, która zgodnie z planem zaprezentuje jubileuszowy program z okazji półwiecza na scenie.

Niemal cały program Mystic Festival 2021 zostanie powtórzony w 2022 roku. Wśród potwierdzonych wykonawców są m.in. Mercyful Fate, Gojira, Katatonia, Mortiis, Vader i Mgła, a także Saxon.

Teraz w rozpisce potwierdzono udział takich gwiazd metalu, jak m.in. Opeth, Mastodon, Killing Joke, Obituary, Mayhem, Baroness, Kvelertak, Heilung, Sólstafir, Code Orange czy Alien Weaponry.



Dodatkowo 1 czerwca odbędzie się Warm Up Day, kiedy na uczestników czekać będą specjalne koncerty i inne atrakcje. Liczba miejsc na Warm Up Day będzie ściśle ograniczona. Skład i szczegóły poznamy niebawem.

Posiadacze karnetów na rok 2020 i 2021 będą mogli wziąć udział w Warm Up Day bez dodatkowych opłat. Te wejściówki zachowują ważność w 2022 roku i stają się karnetem 4-dniowym. Dotyczy to również posiadaczy upgrade'ów biletów jednodniowych do karnetów.

Ściśle ograniczona pula karnetów 4-dniowych (zawierających Warm Up Day) będzie dostępna w specjalnej cenie 479 zł tylko do 23 grudnia 2021 lub do wyczerpania miejsc. Bilety jednodniowe można upgrade'ować do 4-dniowego karnetu w specjalnej cenie 200 zł tylko do 23 grudnia lub do wyczerpania miejsc na Warm Up Day.