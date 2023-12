Maryla Rodowicz to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki. Do największych hitów gwiazdy, należą m.in. "Niech żyje bal", "Małgośka", "Sing-sing" czy "To już było".

Wokalistka cały czas stara się zaskakiwać fanów nowościami. W 2021 roku wydała np. duet z Cleo - do sieci trafiły utwory "Dalej" oraz "Neony" . Do połączenia obu powstał teledysk. W nim widzimy Marylę, która zostaje, w zgodzie z internetowym żartem, "odmrożona". Legenda festiwali w Sopocie i Opolu pokazuje dystans do siebie i swojej twórczości.



Maryla Rodowicz straciła majątek

W 2016 r. majątek wokalistki szacowało się na ok. 30 milionów złotych. W 2021 r. zaś, wynosił on już 13 milionów złotych. Czy to oznacza, że Maryla Rodowicz tak szybko trwoniła pieniądze? Otóż nie. Głównym powodem takiego uszczuplenia majątku był rozwód wokalistki z Andrzejem Dużyńskim. Sprawę szeroko opisywały media, a sama Rodowicz starała się unikać wszelkich tematów związanych z tym rozstaniem. Sąd postanowił podzielić majątek byłej pary, przez co Rodowicz straciła astronomiczne sumy.

Nie chodziło wówczas tylko o pieniądze. Powszechnie wiadomo, że Maryla Rodowicz uwielbia szybkie samochody, a szczególnie Porsche 911 - miała ich 5. Jeden z nich został zabrany lawetą przez Dużyńskiego, gdy Rodowicz grała w tenisa.

"Mąż mnie zdradzał z kochanką, jeszcze mieszkając ze mną. A dla sądu to nie ma znaczenia. Cóż mogę powiedzieć, jestem rozczarowana. Chyba sąd nie lubi kobiet. Brak alimentów oznacza, że będę musiała pracować do końca życia" - mówiła Rodowicz w rozmowie z "Faktem".

Maryla Rodowicz i jej emerytura

Gwiazda estrady będzie musiała koncertować jeszcze przez długie lata, ponieważ jej emerytura nie należy do najwyższych. Maryla Rodowicz już od kilku dobrych lat może się pochwalić statusem emeryta. Pomimo tego, artystka nie traci energii. Rodowicz co roku występuje na sylwestrowych wydarzeniach. Oprócz tego daje koncerty - i to nie tylko w Polsce, ale też poza granicami kraju. Piosenkarka to prawdziwa legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Gwiazda przyznała, że mimo takich osiągnięć, jej emerytura wynosi 1600 zł.

