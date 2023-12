Maryla Rodowicz znów jest zakochana? "Przed prawdziwą miłością nie da się obronić"

Maryla Rodowicz nazywana jest królową polskiej piosenki. Gwiazda na scenie jest obecna od ponad 60 lat, a w tym czasie media donosiły o jej związkach m.in. z Danielem Olbrychskim czy Krzysztofem Jasińskim. W latach 1989-2021 była żoną Andrzeja Dłużyńskiego, a media bardzo szeroko rozpisywały się o ich burzliwym rozwodzie.

Od tego czasu wokalistka milczy na temat swoich prywatnych relacji z mężczyznami. Gwiazda, która utrzymuje bardzo dobry kontakt z fanami, niejednokrotnie ponoć otrzymała listy miłosne od swoich wielbicieli. "Mam jednego takiego zakochanego, który jest marynarzem. Jednego miesiąca jest na statku, a drugiego jeździ na koncerty" - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Maryla Rodowicz lubi być singielką. Czy znów się zakochała?

Mimo to Maryla Rodowicz zapowiadała, że nie marzy już o romansach, a życie singielki bardzo jej się podoba. "Nie. Nie chcę żadnej miłości. Mnie wystarczy miłość do moich dzieci i do moich kotów. I do mojego domu. Do mojego ogrodu, moich drzew, czyli do przyrody. Miłość nie" - mówiła. Wspominała też, że ma nadzieję, że strzała Amora będzie skutecznie ją omijać.

Czy coś się zmieniło? Według informacji podanych przez tygodnik "Na Żywo", Rodowicz znów "poczuła motylki w brzuchu". Wszystko z powodu tajemniczego marynarza, który zawrócił jej w głowie. "Zawsze polegała na sobie i wsłuchiwała się w siebie i w swoje potrzeby. Nie inaczej jest teraz. Kochała już tyle razy, że jak mało kto wie, że przed prawdziwą miłością nie da się obronić" - mówi znajoma piosenkarki.

