Maryla Rodowicz to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki. Do największych hitów gwiazdy, należą m.in. "Niech żyje bal", "Małgośka", "Sing-sing" czy "To już było".

Od kilku lat wokalistka ocenia uczestników w programie "The Voice Senior" , regularnie pojawia się też na festiwalowych występach choćby w Opolu czy Sopocie. W tym roku będzie jedną z gwiazd Polsat SuperHit Festival (26-28 maja), na którym swoje 10-lecie świętować będzie Dawid Kwiatkowski .



Początkowo planem Maryli Rodowicz nie było zrobienie kariery muzycznej. Po ukończeniu liceum została studentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W młodości natomiast czynnie uprawiała lekkoatletykę. Trenowała skok w dal, sprint i biegi przez płotki. W 1959 r. zdobyła brązowy medal w biegu na 80 m przez płotki na mistrzostwach Polski młodzików.

Na najnowszym zdjęciu na Instagramie Maryla pokazała się z Michałem Szpakiem .



"Co za spotkanie, sam Michał Szpak. Nagrywaliśmy zapowiedzi wielkiej fety 20-lecie Sopot Hit Festiwal. Do zobaczenia w przepięknej Operze Leśnej w moim ukochanym Sopocie, tyle wspomnień, tyle wzruszeń" - napisała Rodowicz.

"Kocham tak bardzo" - odpisał w komentarzu Szpak.

Fani w komentarzach zwrócili uwagę na metamorfozę Rodowicz, która w ostatnim czasie mocno schudła. "Cała tajemnica to dieta 'NŻ', czyli 'nie żreć'. Jem dużo mniej, ale niczego sobie nie odmawiam" - mówiła wokalistka jesienią 2022 r.