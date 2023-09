Mariusz Duda to jeden z najbardziej zapracowanych muzyków na polskiej scenie. Poza macierzystą grupą Riverside tworzy także w ramach folkowo-orientalnego projektu Lunatic Soul , a podczas pandemii koronawirusa pod imieniem i nazwiskiem wypuścił elektroniczną "Lockdown Trilogy".

"Kocham wymyślać różne muzyczne historie i kocham tworzyć różne muzyczne światy. Najlepiej takie, które mają swój styl i osobowość. Te różne muzyczne światy są jak planety - na każdej z nich jest inny ekosystem, na każdej panują inne zasady. Jedna z tych planet nazywa się Riverside. Inna - Lunatic Soul. Jest jeszcze trzecia planeta, którą w tej dekadzie odwiedzam najczęściej. Nazwałem ją po prostu Mariusz Duda, bo chciałem być tutaj sobą sprzed wielu lat. Dzieckiem, które z zamkniętymi oczami i uśmiechem na twarzy zasłuchiwało się instrumentalnymi opowieściami takich twórców jak Vangelis, Tangerine Dream czy Mike Oldfield" - opowiada multiinstrumentalista i wokalista.

Nowy album "AFR AI D" (premiera 17 listopada) jest zainspirowany tematem lęku przed sztuczną inteligencją.

"(...) trochę mniej będzie 'plumkania na Atari' znanego z lockdownowej trylogii. Bliżej jest tej nowej elektronice do... rocka? Zresztą nie bez kozery pojawią się na niej gitarowe solówki" - dodaje Duda.

Wideo