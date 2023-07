Mariusz Duda to jeden z najbardziej zapracowanych muzyków na polskiej scenie. Poza macierzystą grupą Riverside tworzy także w ramach folkowo-orientalnego projektu Lunatic Soul , a podczas pandemii koronawirusa pod imieniem i nazwiskiem wypuścił elektroniczną "Lockdown Trilogy".

Multiinstrumentalista i wokalista ujawnił, że w listopadzie pojawi się kolejne wydawnictwo sygnowane imieniem i nazwiskiem. Tym razem będzie to płyta "AFR AI D".

"W 2023 roku, za sprawą Chata GPT, sztuczna inteligencja weszła do mainstreamu. (...) Każdy z nas również nie omieszkał w ciągu ostatnich miesięcy umieścić albo skomentować przynajmniej jednego posta związanego z Chatem GPT. Oczywiście jak to bywa w przypadku każdej nie do końca jeszcze poznanej nowej technologii, na dzień dobry pojawił się kolejny lęk przed nieznanym. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy? Czy będziemy musieli zmienić wszystkie nasze przyzwyczajenia? Czy przejmie nad nami kontrolę niczym w dystopijnych filmach katastroficznych? Lęk przed sztuczną inteligencją stał się więc dla mnie inspiracją do stworzenia kolejnej muzycznej opowieści" - zapowiada Mariusz Duda na Facebooku.

Według jego słów "AFR AI D" będzie "pamiątkowym zdjęciem czasów 'Początku mainstreamu AI'.

"Myślę, że dzięki temu znalazłem dodatkowy spójny dla 'elektroniki MD' element - komentowanie rzeczywistości. Album 'AFR AI D' nie będzie miał za dużo tekstu (co nie znaczy, że nie będzie na nim wokali, tych będzie sporo, ale nie będą to klasyczne wokale), jednak nazwy tytułów wystarczająco oddadzą pewne specyficzne przesłanie tej płyty. Będzie nim pewnego rodzaju dystans do wszystkich - podszytych oczywiście lękiem przed nieznanym - kasandrycznych wizji upadku naszej cywilizacji. Myślę, że świat jeszcze się nie kończy. Po prostu kolejny raz się zmienia. Tak jak i powinna zmieniać się muzyka" - dodaje Duda.



Lider Riverside zagrał na wszystkich instrumentach - jedyną nowością jest fakt, że na solowej płycie pojawi się po raz pierwszy gitara elektryczna, na której zagrał specjalny gość.

Dodajmy, że pod koniec października jego macierzysty zespół zagra sześć dużych koncertów w Polsce kończących intensywną trasę promującą wydaną pod koniec stycznia płytę "ID.Entity".

Polska edycja "Riverside - ID.Entity Tour 2023" odbędzie się w następujących miejscach:

23.10 - Gliwice, Arena Gliwice

24.10 - Kraków, Klub Studio

26.10 - Toruń, CKK Jordanki

27.10 - Gdynia, Polsat Plus Arena

28.10 - Wrocław, Hala Orbita

29.10 - Warszawa, Hala OSiR Bemowo.