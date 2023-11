Mariusz Duda to jeden z najbardziej zapracowanych muzyków na polskiej scenie. Poza macierzystą grupą Riverside tworzy także w ramach folkowo-orientalnego projektu Lunatic Soul , a podczas pandemii koronawirusa pod imieniem i nazwiskiem wypuścił elektroniczną "Lockdown Trilogy".

To właśnie do świata muzyki elektronicznej należy wypuszczony 17 listopada premierowy album "AFR AI D". Nowy materiał jest zainspirowany tematem lęku przed sztuczną inteligencją. Mariusz Duda zdradził, że w porównaniu do lockdownowej trylogii, przy tworzeniu nowej płyty zaczął myśleć o odbiorcach.



Za gitarowe solówki w utworach "Taming Nightmares", "Fake Me Deep, Murf", "Bots' Party" i "Embracing the Unknown" odpowiada Mateusz Owczarek z Lion Shepherd, grupy która wielokrotnie poprzedzała Riverside na koncertach. Perkusistą Lion Shepherd do 2020 r. był Maciej Gołyźniak, który zagrał na płycie "Breaking Habits" (2016) efemerycznego projektu Meller Gołyźniak Duda (gitarzystą był tam Maciej Meller, od 2020 r. oficjalnie muzyk Riverside).

Do sieci właśnie trafił teledysk do singla "I Love to Chat With You". Tytuł jest nawiązaniem do ChataGPT uruchomionego w listopadzie 2022 r.

"Jeśli zaś chodzi o muzykę, chciałem, żeby album 'AFR AI D' miał swoją... elektroniczną balladę o miłości. Główną jej inspiracją był film 'Ona' z 2013 roku w reżyserii Spike Jonze'a. Podobno miłość niejedno ma imię, ale trochę to przerażające, jeśli ta miłość nazywa się 'AI'" - opowiada Mariusz Duda.

Za teledysk odpowiada fotograf i reżyser Oskar Szramka, pracujący z takimi wykonawcami, jak m.in. Behemoth, Czesław Mozil, Andrzej Piaseczny czy duet John Porter i Agata Karczewska. Pojawia się on w jednej z ról w klipie. Główną rolę zagrała aktorka Katarzyna Borkowska, która w 2022 r. zdobyła nagrodę Opus Film dla aktorki, "którą chcielibyśmy widzieć na dużym ekranie" na 40. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Na razie ma na koncie występy w serialach "Papiery na szczęście" i "Zakochani po uszy".

Materiał na płytę "AFR AI D" zrealizowany został w warszawskim Studiu Serakos, przez Magdę i Roberta Srzednickich, a za mastering odpowiada Robert Szydło. Mariusz Duda sam zagrał na wszystkich instrumentach, z wyjątkiem gitary elektrycznej, na której gościnnie udzielił się Mateusz Owczarek. Za szatę graficzną odpowiada stale współpracujący przy tym projekcie, niemiecki ilustrator Hajo Müller.

Mariusz Duda - szczegóły albumu "AFR AI D" (tracklista):

1. "TAMING NIGHTMARES"

2. "GOOD MORNING FEARMONGERING"

3. "FAKE ME DEEP, MURF"

4. "BOTS' PARTY"

5. "I LOVE TO CHAT WITH YOU"

6. "WHY SO SERIOUS, CASSANDRA?"

7. "MID JORNEY TO FREEDOM"

8. "EMBRACING THE UNKNOWN".