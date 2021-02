MaRina i teledysk "Nie prowokuj". Płyta "Warstwy" już dostępna

"Nie prowokuj" to czwarty klip z nowej płyty MaRiny. "Warstwy" to trzeci album wokalistki, wydany na własnych zasadach we własnej wytwórni MaRina Music, z gościnnym udziałem czołowych polskich raperów.

MaRina prezentuje nowy teledysk /Wojtek Koziara /materiały prasowe

"Warstwy" to trzeci album nagrany przez Marinę Łuczenko-Szczęsną, która na polu artystycznym działa jako MaRina.

Wcześniej żona reprezentacyjnego bramkarza Polski Wojciecha Szczęsnego wydała płyty "Hard Beat" (2011) i "On My Way" (2017).

W utworach z nowego materiału pojawia się czołówka polskiej sceny rapowej: Kabe, Young Igi, Smolasty, Mr. Polska i Gverilla.

Dotychczasowe single to "News" feat. Kabe (6,8 mln wyświetleń), "Nigdy więcej" feat. Young Igi (8,2 mln) i "Skandal" feat. Smolasty (1,6 mln).

W najnowszym singlu "Nie prowokuj" wokalistkę wsparł Gverilla (współautor muzyki i tekstu), współpracujący wcześniej z m.in. Margaret, Dziarmą, Solarem, Tymkiem czy Flirtini.

Reżyserią klipu zajął się Mateusz Białęcki (m.in. Quebonafide).

"Album 'Warstwy' to moja artystyczna forma upustu emocji, które mną szargały w ostatnim czasie...Miałam wrażenie, że kilka kwestii wisiało gdzieś w powietrzu i należało się do nich w jakiś sposób odnieść" - mówi MaRina.

"Obiecałam moim fanom i słuchaczom album w 2020 roku - słowa dotrzymałam. Choć czasy są bardzo ciężkie dla nas wszystkich i rozważałam przeniesienie premiery albumu na bardziej radosny moment, to jednak czuję się zobowiązana dopełnić w pewnym sensie mój artystyczny obowiązek i dostarczyć słuchaczom rozrywkę w postaci muzyki. Choć pandemia bardzo utrudniła proces tworzenia, udało mi się zorganizować warunki do pracy tak, aby spełnić obietnicę. Stworzyłam studio, w którym w warunkach domowych skomponowaliśmy i nagraliśmy wokale wszystkich utworów, aby później dostarczyć je do profesjonalnego studia i dokończyć produkcję. Podróżowałam stale między Warszawą a Turynem, aby to wszystko się udało i bym mogła wręczyć moim słuchaczom świąteczny prezent w postaci mojego pierwszego albumu po polsku" - dodaje.

Oto szczegóły płyty "Warstwy":

1. "Nigdy więcej" ft. Young Igi

2. "Nie prowokuj"

3. "Skandal (Odbijam)" ft. Smolasty

4. "Chcesz mnie oglądać nago"

5. "Zobacz to" ft. Mr. Polska

6. "Warstwy"

7. "Dotknij" ft. Gverilla

8. "News" ft. Kabe

9. "Czarne lustro"

10. "Oddech"

11. "Spokój".



