MaRina Łuczenko-Szczęsna powraca w duecie z Kabe. Zobacz teledysk "News" [TEKST]

Nieco ponad rok po urodzeniu syna Liama do muzyki wróciła Marina Łuczenko-Szczęsna. Żona bramkarza Wojciecha Szczęsnego właśnie wypuściła teledysk do zaśpiewanej w języku polskim piosenki "News" z gościnnym udziałem rapera Kabe.

Marina Łuczenko-Szczęsna prezentuje nowy teledysk AKPA

Piosenka "News" zapowiedziana była jako "ostry apel przeciwko hejtowi w internecie".

Reklama

MaRina do współpracy zaprosiła rapera młodego pokolenia Kabe, który wychował się na jednym z francuskich osiedli w 95 departamencie Paryża. W swojej twórczości Kabe łączy polskie korzenie z zachodnim klimatem muzyki hiphopowej i trapowym brzmieniem.

Do utworu "News" powstał teledysk z elementami fabuły, który został nagrany pod koniec września 2019 roku przez ekipę H D S C V M. MaRina zdecydowała, że nagrania odbędą się w kilku lokalizacjach w Warszawie i okolicach miasta.

Fabuła, którą stworzyła przy współpracy z H D S C V M, ukazuje dwójkę oszustów, zajmujących się paserstwem luksusowych aut, korzystających przy okazji z uroków wystawnego życia. W głównych rolach występuje Marina Łuczenko-Szczęsna i Kabe.

Nagrania zajęły 3 noce i wymagały wielu zmian kreacji oraz lokalizacji. Co ciekawe, w teledysku MaRina występuje również w blond włosach.

Producentem utworu i teledysku jest Marina Łuczenko-Szczęsna.

Clip MaRina News - ft. Kabe

Sprawdź tekst piosenki "News" w serwisie Teksciory.pl!

Po wydanym w listopadzie 2017 r. drugim albumie "On My Way" (z anglojęzycznymi utworami) MaRina nagrała jeszcze piosenkę "Większy świat" do filmu "Mała Stopa".

Był to pierwszy utwór po urodzeniu syna - Liama, który przyszedł na świat w czerwcu 2018 r.



Wokalistka i Wojtek Szczęsny wzięli ślub 21 maja 2016 w Grecji.