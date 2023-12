Mariah Carey kończy właśnie kolejną, zimową trasę świąteczną. Choć od premiery przeboju "All I Want For Christmas Is You" minęło już 29 lat, gwiazda nadal wyprzedaje arenowe koncerty. Królowa świąt Bożego Narodzenia postanowiła sprawić fanom niemałą niespodziankę i udostępniła nowy klip do legendarnego przeboju, na którym widać jej przygotowania do zimowej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych - "Merry Christmas One And All".

To nie koniec dobrych informacji dla fanów Carey. 17 grudnia odbędzie się premiera mini dokumentu z ekskluzywnym materiałem zza kulis, dzięki czemu sympatycy wokalistki będą mieli okazję do zobaczenia, w jaki sposób przygotowuje się ona do corocznych występów na żywo.

Clip Mariah Carey All I Want for Christmas Is You (Festive Lambs Edition)

Świąteczny hit "All I Want For Christmas Is You" kolejny rok z rzędu króluje na listach przebojów i w serwisach streamingowych. Na przestrzeni ostatnich tygodni został wpisany do Amerykańskiego Rejestru Nagrań Biblioteki Kongresu, umacniając swój status trwałego skarbu kultury. Mariah Carey może pochwalić się kolejnymi certyfikatami RIAA, w tym 14-krotną platyną, co czyni go najwyżej certyfikowanym singlem w jej dyskografii. Wydany w 1994 roku album "Merry Christmas" pokrył się 9-krotną platyną, a pochodzące z niego utwory "O Holy Night" oraz "Hark! The Herald Angels Sing / Gloria (In Excelsis Duo)" również otrzymały dodatkowe platynowe certyfikaty RIAA.

Mariah Carey szykuje nowości? "To takie ekscytujące"

Choć artystka prawie 30 lat odcina kupony tylko od tej jednej piosenki, zapewnia, że nie spoczęła na laurach. Jak zapowiedziała w niedawnym wywiadzie, od pewnego czasu pracuje nad kolejnymi utworami, a nowa muzyka jawi się na horyzoncie.

Od wydania 15. i zarazem ostatniego albumu pięciokrotnej zdobywczyni Grammy minęło już pięć lat. Po raz ostatni swoje oryginalne kompozycje diwa zawarła na wydanym w 2018 roku albumie "Caution". Dwa lata później mogła zaproponować fanom jedynie krążek będący zbiorem jej ulubionych przebojów.



Rajskie wakacje Mariah Carey 1 / 6 Mariah Carey spędza noworoczne wakacje na karaibskiej wyspie Saint-Barthélemy Źródło: East News Autor: Abaca/ABACA

Wiele wskazuje na to, że po latach przerwy Mariah Carey zabrała się do wytężonej pracy, o czym zapewniła w listopadowym wywiadzie dla programu "Good Morning America". Opowiadając o swoim największym świątecznym przeboju i bożonarodzeniowym tournée po Stanach Zjednoczonych piosenkarka nie omieszkała wspomnieć, że nadchodzący rok może być dla niej wyjątkowo pracowity.



"Pracuję nad nowymi piosenkami. Ostatnio byłam w studiu, gdzie z chórem pracowaliśmy nad nowym utworem. To takie ekscytujące. Nowa muzyka jest na horyzoncie" - zapewniła. Serwis "Billboard" próbował skontaktować się z przedstawicielami artystki, by doprecyzować to, czy jej słowa należy traktować jako wstępną zapowiedź nowego krążka, ci jednak pozostawali nieuchwytni.